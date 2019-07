Dove vedere Liverpool-Napoli in tv e streaming

Amichevole di lusso ad Edimburgo tra Liverpool e Napoli: tutte le informazioni sul match e su dove vederlo in tv e streaming.

Terminata la preparazione in Trentino Alto-Adige, il si tuffa nel clima delle amichevoli di lusso aprendo il ciclo di fuoco contro il : per gli azzurri, sarà un 'remake' della doppia sfida dei gironi di dell'ultima stagione.

Archiviato il ritiro di Dimaro, dove la squadra di Ancelotti ha disputato tre test contro (ko per 2-1), Feralpisalò (battuto 5-0) e (3-3), ora è tempo di supersfide: la prima di queste prevede l'incrocio col Liverpool di Klopp, campione d'Europa in carica.

Il Napoli, nella scorsa annata, ha salutato la Champions proprio per mano dei Reds: inseriti nello stesso raggruppamento, i partenopei hanno battuto gli inglesi al San Paolo al 90' con un goal di Insigne e sono caduti nell'ultima giornata della fase a gironi ad Anfield trafitti da Salah.

Una sconfitta fatale, quella rimediata dal Napoli al Liverpool, che sancì l'eliminazione dall'Europa che conta degli azzurri: da quel momento in poi, gli uomini di Klopp si sono rivelati inarrestabili tanto da arrivare a conquistare la Coppa dalle grandi orecchie battendo in finale il a Madrid.

QUANDO SI GIOCA LIVERPOOL-NAPOLI

Liverpool-Napoli si gioca domenica 28 luglio 2019 al 'Murrayfield Stadium' di Edimburgo, in : calcio d'inizio fissato alle 18:00 italiane. Dopo i Reds, i partenopei affronteranno il al 'Velodrome' e due volte il negli .

DOVE VEDERE LIVERPOOL-NAPOLI IN TV E STREAMING

L'amichevole tra Liverpool e Napoli verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Sky in Pay per View e soltanto sul satellite (non sarà possibile vedere il match sui canali Sky del digitale terrestre): basterà acquistare l'evento andando su Primafila, selezionare la partita e seguire le istruzioni che compariranno sul vostro televisore. Chi acquisterà Liverpool-Napoli, potrà guardarla anche in su SkyGo utilizzando l'apposita app su PC, smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL-NAPOLI

Ancelotti dovrebbe proporre quello che si avvicina al miglior Napoli possibile, al netto di qualche assenza che ancora condiziona le scelte del tecnico: in attacco ballottaggio Younes-Milik, per il resto appaiono certi di una maglia Callejon, Mertens ed Insigne. A centrocampo scelte obbligate con Zielinski ed uno tra Elmas e Gaetano, in difesa Di Lorenzo titolare a destra visto il problema al polpaccio patito da Malcuit contro la Cremonese che non è al massimo. Manolas guiderà la retroguardia, a sinistra Ghoulam. Tra i pali Meret più di Karnezis.

LIVERPOOL (4-3-3): Mignolet; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Oxlade-Chamberlain, Origi, Woodburn.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Gaetano, Zielinski; Callejon, Younes, Insigne; Mertens.