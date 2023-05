Dove vedere Lazio-Sassuolo in tv e streaming

Lazio e Sassuolo si affrontano nel 33° turno di Serie A: le informazioni su dove vedere la partita in tv e streaming e sulle formazioni.

Da una parte una squadra a caccia di punti fondamentali, dall’altra una che punta a chiudere nel migliore dei modi la sua stagione. Lazio e Sassuolo si affrontano nel trentatreesimo turno di Serie A e lo fanno in una partita che può rappresentare un crocevia importante sia per la corsa che conduce ad una qualificazione alla prossima Champions League, che per quella che porta dritta allo Scudetto.

La Lazio, che è reduce dalle due sconfitte consecutive patite contro Torino ed Inter, è infatti formalmente l’unica squadra ancora in lotta per il titolo con un Napoli che, attende proprio il risultato della sfida tra capitolini e neroverdi, per capire se potrà laurearsi campione d’Italia prima ancora di scendere in campo ad Udine giovedì sera.

Una mancata vittoria dei biancocelesti vorrebbe dire discorso Scudetto matematicamente chiuso, ma i realtà gli uomini di Sarri è su altre squadre che fanno la loro corsa. L’obiettivo è infatti quello di ottenere un risultato che consenta di ripartire e di tenere dietro le rivali che puntano ad una qualificazione alla prossima Champions League.

Il Sassuolo, dal canto suo, nello scorso turno di campionato è tornato al successo imponendosi per 2-1 contro l’Empoli ed ora, dopo qualche alto e basso, punta a chiudere il suo torneo in crescendo.

La sfida di andata, che si è giocata lo scorso 15 gennaio e che è stata valida per il diciottesimo turno di Serie A, ha visto i biancocelesti imporsi al Mapei Stadium per 2-0 grazie alle reti di Zaccagni (su rigore) e Felipe Anderson.

Di seguito le informazioni salienti su Lazio-Sassuolo: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

QUANDO SI GIOCA LAZIO-SASSUOLO

Lazio-Sassuolo, sfida valida per il trentatreesimo turno del campionato di Serie A, si giocherà mercoledì 3 maggio 2023 allo stadio Olimpico di Roma. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 21,00.

DOVE VEDERE LAZIO-SASSUOLO IN TV E STREAMING

Saranno due le opzioni a disposizione degli appassionati che vorranno seguire la sfida dell’Olimpico in tv.

Lazio-Sassuolo verrà infatti trasmessa in diretta da DAZN e sarà dunque visibile per i suoi abbonati su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app o, in alternativa, su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi come TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, o ancora al decoder Sky Q e console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

Anche Sky proporrà in diretta televisiva la sfida. Per i suoi abbonati, il canale di riferimento sarà Sky Sport (253 del satellite).

Match ovviamente visibile anche in streaming su dispositivi come smartphone, tablet, pc e notebook e, anche in questo caso, saranno diverse le opzioni a disposizione degli appassionati.

Gli abbonati DAZN potranno seguire la sfida attraverso l’apposita app compatibile con i sistemi Android e iOS, o ancora collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Gli abbonati Sky potranno invece accedere al match attraverso il servizio Sky Go.

Una terza possibilità è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle gare di Serie A a coloro che sottoscrivono il pacchetto Sport.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Gabriele Giustiniani a curare la telecronaca di Lazio-Sassuolo per DAZN. Al suo fianco, per il commento tecnico, ci sarà Fabio Bazzani.

Su Sky saranno Riccardo Gentile e Fernando Orsi a raccontare le emozioni di Lazio-Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-SASSUOLO

Maurizio Sarri si affiderà al consueto 4-3-3 nel quale sarà Marcos Antonio a piazzarsi in cabina di regia in una mediana completata da Milinkovic-Savic e Luis Alberto. In attacco spazio al tridente titolare composto da Luis Alberto, Immobile e Zaccagni.

Modulo speculare per Dionisi che, almeno inizialmente, potrebbe far accomodare Berardi in panchina. In questo caso sarebbe Bajrami a completare il tridente con Defrel e Laurienté. Erlic e Ferrari comporranno la coppia nel cuore della difesa.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogério; Frattesi, Henrique, Thorstvedt; Bajrami, Defrel, Laurienté.