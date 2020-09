Dove vedere Lazio-Benevento in tv e streaming

I fratelli Inzaghi si affrontano in amichevole a ridosso dell'inizio della Serie A: le formazioni di Lazio-Benevento e dove vederla in tv e streaming.

Il prolungamento delle stagioni di ed , dovute alle fatiche europee in Champions ed ad agosto, portano e a dover rinviare il proprio debutto nella nuova . Ecco spiegato il motivo dell'amichevole, che metterà l'uno di fronte all'altro i fratelli Inzaghi.

Un test utile sia a biancocelesti che sanniti per rodare schemi e condizione fisica in prossimità del via, ritardato sia per Lazio che per Benevento, il cui calendario prevedeva una prima giornata rispettivamente contro Atalanta ed Inter.

Le partite di capitolini e Streghe - per consentire alle squadre di Gasperini e Conte di avere qualche giorno in più per prepararsi al 2020/2021 - sono state posticipate a mercoledì 30 settembre: Benevento-Inter si giocherà alle 18, Lazio-Atalanta alle 20:45.

Lazio-Benevento in amichevole dunque, Simone contro Filippo Inzaghi, entrambi reduci da due annate ricche di soddisfazioni: qualificazione Champions per il primo, promozione in A per SuperPippo.

QUANDO SI GIOCA LAZIO-BENEVENTO

Lazio-Benevento si gioca sabato 19 settembre 2020 allo stadio Olimpico di : fischio d'inizio alle ore 18:00.

DOVE VEDERE LAZIO-BENEVENTO IN TV E STREAMING

L'amichevole tra Lazio e Benevento è un'esclusiva DAZN: occorrerà scaricare l'app ufficiale sulle smart compatibili, o in alternativa collegare il pc al televisore utilizzando un cavo ad alta definizione o dispositivi come Google Chromecast o Amazon Firestick.

In - per gli abbonati DAZN - Lazio-Benevento sarà visibile collegandosi al sito ufficiale, oppure scaricando l'app su smartphone o tablet. Chi non è in possesso di un abbonamento, potrà sottoscriverlo seguendo le linee guida.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-BENEVENTO

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Muriqi, Immobile.

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; R. Insigne, Lapadula, Sau.