Dove vedere Lazio-Bayern Monaco in tv e streaming

La Lazio ospita il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla.

Dopo oltre vent'anni, la Lazio torna protagonista nel secondo turno di Champions League. I biancocelesti accedono per la prima volta alla fase a eliminazione diretta dopo la riforma e si trovano contro il Bayern Monaco campione di tutto, fresco vincitore del Mondiale per Club.

La squadra di Simone Inzaghi ha già affrontato una squadra tedesca nella fase a gironi: il Borussia Dortmund. Ha vinto all'andata in casa e pareggiato al ritorno in Germania. Con i bavaresi, però, sarà tutta un'altra storia. Anche se la squadra di Flick ha diverse difficoltà di formazione che dovrà affrontare.

Si tratta della primissima volta che le due squadre si trovano di fronte: mai nella propria storia i biancocelesti avevano avuto la possibilità di sfidare i sei volte campioni d'Europa.

Il Bayern invece ha dolci ricordi all'Olimpico: nell'ultima trasferta dell'ottobre 2014 ha battuto per 1-7 la Roma. Nel 2010, invece, era arrivata una sconfitta.

QUANDO SI GIOCA LAZIO-BAYERN MONACO

Lazio-Bayern Monaco è in programma martedì 23 febbraio alle ore 21.00. Sede del match, andata degli ottavi di finale della Champions League 2020/21, è l'Olimpico di Roma. Ritorno previsto per il 17 marzo.

DOVE VEDERE LAZIO-BAYERN MONACO IN TV E STREAMING

Lazio Bayern Monaco sarà visibile in diretta e in chiaro sulle reti Mediaset, precisamente su Canale 5. Ovviamente, come tutte le altre partite, la sfida sarà visibile in diretta anche su Sky, più precisamente Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 del digitale terrestre) e su Sky Sport (canale 252).

Il match si potrà vedere in diretta streaming su Sky Go, servizio che Sky offre con l'abbonamento a tutti i propri clienti. Sarà sufficiente scaricare l'app su vari dispositivi per poter seguire il match. In alternativa c'è Now TV, la piattaforma di Sky che porta la programmazione in streaming: basterà soltanto acquistare uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-BAYERN MONACO

La Lazio si appoggia sul proprio 3-5-2 con qualche assenza di troppo come Luiz Felipe e Radu in difesa: davanti a Reina spazio a Patric, Acerbi e Musacchio. Lazzari e Marusic sulle corsie, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto ai lati di Lucas Leiva. Correa favorito su Caicedo per fare coppia con Immobile in attacco.

Diversi problemi per Flick, che non avrà Pavard, positivo al Covid-19. Fuori anche Tolisso, mentre il rientro di Müller dal coronavirus è da valutare. Ci sarà Goretzka con Kimmich a centrocampo. Süle dovrebbe aprirsi a destra, con Boateng e Alaba coppia centrale. Musiala candidato per un posto sulla trequarti, dove è incerto il recupero di Gnabry. La certezza è Lewandowski.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Süle, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Lewandowski.