Lazio-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali: c'è Correa, Musiala titolare

I biancocelesti con il Tucu vicino a Immobile, Musacchio in difesa. Flick punta su Musiala sulla trequarti, Alaba in difesa. Fuori Hernandez.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Süle, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Lewandowski.

Notte di stelle all'Olimpico di Roma, dove la Lazio riceve il Bayern Monaco campione d'Europa e del mondo nell'andata degli ottavi di finale di Champions.

Simone Inzaghi conferma il classico 3-5-2 senza sorprese rispetto alle attese della vigilia. Luiz Felipe e Radu out, al loro posto Patric e Musacchio. Lazzari e Marusic sulle corsie, in mezzo il trio titolare. Davanti con Immobile c'è Correa.

Nel Bayern ce la fa Süle, che era in dubbio. Il tedesco rimpiazza Pavard a destra, con Boateng e Alaba in mezzo più Davies a sinistra. Goretzka torna titolare dopo tre settimane (era out causa Covid), in coppia con Kimmich. La sorpresa è il giovane Musiala sulla trequarti: con lui Sané e Coman. In attacco la certezza Lewandowski. Out anche Gnabry, Müller e Douglas Costa. Lucas Hernandez in panchina.