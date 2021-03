Dove vedere Juventus-Porto in tv e streaming

La Juventus cerca la rimonta nel ritorno degli ottavi di Champions contro il Porto: tutto sulle formazioni e su come vedere la gara in tv e streaming.

Dentro o fuori, la Juventus si gioca tutto nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League contro il Porto. I bianconeri sono chiamati a ribaltare il 2-1 dell'andata.

A tenere in corsa la squadra di Pirlo dopo una prestazione tutt'altro che esaltante è il goal realizzato da Federico Chiesa nel finale della gara giocata a Oporto due settimane fa.

Quella rimediata all'andata, peraltro, è stata la prima sconfitta subita dalla Juventus contro il Porto in partite ufficiali dopo quattro vittorie e un pareggio.

Il primo incrocio tra le due squadre risale alla finale di Coppa delle Coppe del 1984, quando i bianconeri ebbero la meglio grazie al goal realizzato nel finale da Zibì Boniek.

Nella fase a gironi della Champions League 2011/12, invece, la Juventus venne fermata sullo 0-0 in Portogallo ma al ritorno vinse con un netto 3-1: a segno Trezeguet, Montero e Del Piero.

Infine l'ultimo incrocio risale agli ottavi di finale della Champions League 2016/17 quando i bianconeri battono il Porto sia all'andata (0-2) che al ritorno (1-0).

Stavolta per passare il turno e accedere ai quarti di finale alla Juventus basterà vincere per 1-0 o con due goal di scarto. In caso di 2-1 si andrà invece ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-PORTO

Juventus-Porto si giocherà martedì 9 marzo 2021 all'Allianz Stadium di Torino. Calcio d'inizio fissato alle ore 21.

DOVE VEDERE JUVENTUS-PORTO IN TV E STREAMING

Juventus-Porto sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). E' prevista anche la trasmissione in chiaro su Canale 5.

La partita sarà disponibile anche in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet con la piattaforma Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky. Un'altra opzione è rappresentata da Now Tv che, previo abbonamento ad uno dei pacchetti acquistabili, permette di assistere a tutti i programmi della piattaforma satellitare. Streaming completamente gratuito, invece, su Mediaset Play.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-PORTO

Pirlo deve fare a meno di Bentancur, positivo al Covid-19, e Danilo squalificato mentre restano da valutare le condizioni di Arthur e Dybala. Recuperati Bonucci, De Ligt e Cuadrado. Ancora in dubbio Chiellini. Davanti a Szczesny probabile difesa a quattro con Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. A centrocampo tocca a McKennie e Rabiot, sugli esterni Chiesa e Ramsey. In attacco c'è Morata insieme a Cristiano Ronaldo.

Sergio Conceiçao dovrebbe confermare la formazione vittoriosa nella gara d'andata con la coppia Marega-Taremi davanti, sugli esterni Corona e Otavio. Pepe guiderà come sempre la difesa lusitana, Marchesin tra i pali. A centrocampo Oliveira e Uribe.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Rabiot, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona, Oliveira, Uribe, Otavio; Marega, Taremi.