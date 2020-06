Dove vedere Juventus-Lecce in tv e streaming

La Juventus capolista ospita il Lecce nella 28ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La capolista apre la 28ª giornata di ospitando il di Fabio Liverani. La Vecchia Signora comanda la classifica con 66 punti, frutto di 21 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, e cerca di mantenere il suo vantaggio sulla di Simone Inzaghi, prima inseguitrice. I salentini sono in lotta invece per non retrocedere e si trovano al terzultimo posto a quota 25, con un cammino di 6 vittorie, 7 pareggi e 14 k.o.

Nei 15 precedenti in Serie A giocati in casa dei bianconeri, questi ultimi dominano con 10 successi, 4 pareggi e un'unica affermazione dei pugliesi. Quest'ultima risale al 25 aprile 2004, quando la squadra di Delio Rossi superò 4-3 i piemontesi. Dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa siglato da Trezeguet, per gli ospiti andarono a segno Franceschini, Konan, autore di una doppietta, e Chevanton. I goal nel finale di Maresca e Del Piero non bastarono ad evitare alla la storia sconfitta.

Negli ultimi 5 incroci fra le due squadre in casa della Vecchia Signora, sono arrivati 3 successi da parte di quest'ultima e 2 pareggi, fra cui l'1-1 nella gara più recente, datata 2 maggio 2012. La Juventus arriva da 4 vittorie consecutive in campionato, fra cui l'ultima nella 27ª giornata per 2-0 contro il Bologna, mentre il Lecce è reduce da una vittoria e 3 sconfitte consecutive nelle ultime 4 partite disputate, fra cui la più recente nell'1-4 casalingo con il Milan.

Altre squadre

Il campione portoghese Cristiano Ronaldo, autore di 22 goal fino a questo momento in campionato, è il bomber della Juventus nel torneo. CR7, dopo due partite senza goal in Coppa , trofeo perso dai bianconeri ai rigori nella finale del 17 giugno contro il Napoli, si è confermato in Serie A, dove ha firmato il suo 17° goal nelle ultime 14 giornate. Fra i salentini invece, che hanno subito almeno 4 goal nelle ultime 3 gare, Marco Mancosu è il giocatore più prolifico con 9 reti, di cui 6 sono arrivate su calcio di rigore.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-LECCE

Juventus-Lecce si giocherà la sera di venerdì 26 giugno 2020 nella cornice dell'Allianz Stadium di e senza la presenza dei tifosi, per rispetto del protocollo per contrastare il Coronavirus. Calcio d'inizio previsto per le ore 21.45.

DOVE VEDERE JUVENTUS-LECCE IN TV E STREAMING

La gara Lecce-Juventus sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati della tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta mediante Sky Go, sia su pc e notebook, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet previo scaricamento della app per sistemi Android e iOS.

Sarà possibile vedere la partita in streaming anche acquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio live e on demand di Sky.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-LECCE

Emergenza sulla fascia sinistra per Sarri, che ha Alex Sandro e De Sciglio infortunati e Danilo squalificato: nel ruolo di terzino mancino contro il Lecce sarà adattato Matuidi. Fra i pali probabile conferma per Szczesny, con Cuadrado a destra e la coppia centrale formata da De Ligt e Bonucci. Dubbi a centrocampo, dove mancherà sempre Khedira per infortunio. Accanto al playmaker Pjanic, potrebbe trovar spazio dal 1' come mezzala il gallese Ramsey assieme al confermato Bentancur. Turno di riposo per Rabiot. Davanti il tridente sarà probabilmente il consueto visto nelle ultime uscite, con Dybala punta centrale e Douglas Costa e Cristiano Ronaldo esterni offensivi.

L'articolo prosegue qui sotto

Liverani dal canto suo perde Lapadula, infortunatosi contro il . Vista anche l'assenza del brasiliano Farias, anche lui k.o. per problemi fisici, come centravanti a Torino potrebbe agire dal 1' Babacar. Al suo sostegno Falco e Saponara, con Mancosu nuovamente proposto nel ruolo di mezzala assieme a Petriccione e il greco Tachtsidis in cabina di regia. In difesa, davanti al portiere brasiliano Gabriel, è probabile il ritorno come centrale sinistro di Rossettini in luogo di Meccariello affianco a capitan Lucioni. Rispoli e Calderoni potrebbero essere confermati come esterni bassi. K.o. in difesa anche Dell'Orco e a centrocampo Deiola e Barak.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Ramsey; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Mancosu, Tachtsidis, Petriccione; Falco, Saponara; Babacar.