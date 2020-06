Napoli-Juventus 0-0 (4-2 d.c.r.): Coppa Italia agli azzurri, decisivi Meret e Milik

Il Napoli alza la Coppa Italia ai rigori dopo lo 0-0 del 90': decisivi gli errori di Dybala e Danilo, di Milik la trasformazione finale.

A Maurizio Sarri, sicuramente, questa sera gireranno ancora una volta le scatole. Perché contro il suo ex , per la seconda volta consecutiva in stagione, il Comandante rimedia una sconfitta. Nel dettaglio, che non è un dettaglio, perdendo il secondo trofeo stagionale di fila. Vinto da Gattuso che, all’insegna del massimo pragmatismo, conquista il suo primo titolo da allenatore. Una vittoria dal sapore speciale. E da dedicare.

Senza lo squalificato Ospina, Gattuso consegna una maglia da titolare a Meret. Altro giro, stesso 4-3-3. Con Mario Rui sul fronte mancino, Fabian Ruiz dall’inizio a centrocampo e Callejon preferito a Politano in attacco. La risposta di Sarri, con il medesimo sistema di gioco, è pressoché identica a quanto proposto in semifinale con il . Un solo cambio: Cuadrado e non Danilo nel pacchetto arretrato. Khedira ko, e non è una novità, per un problema muscolare patito nell’ultimo allenamento.

Un errore banale di Callejon, per poco, non crea il vantaggio juventino: destro di Ronaldo e buona risposta di Meret. Madama preme sull’acceleratore e, con Bentancur, trova ancora preparato l’estremo difensore azzurro. Se la chiama, il Napoli risponde: punizione e palo esterno targato Insigne. Demme e Insigne, al tramonto del primo tempo, trovano Buffon attento e tonico.

Altre squadre

Nella ripresa, complice la stanchezza collettiva, aumentano gli errori. Soprattutto quelli banali, a testimonianza di una condizione approssimativa. Conclusioni sterili qua e là, diversi cambi e noia a regnare sovrana. Nel finale, ancora una volta, è il legno – con l’ausilio di Buffon – a salvare la Vecchia Signora. Ai rigori vince il Napoli, decisivi gli errori di Dybala (grande parata di Meret) e Danilo, a firmare la vittoria per gli azzurri è Milik.

IL TABELLINO

NAPOLI-JUVENTUS 4-2 D.C.R.

NAPOLI (4-3-3): Meret 7; Di Lorenzo 6, Maksimovic 7, Koulibaly 6.5, Mario Rui 6 (80’ Hysaj s.v.); Fabian Ruiz 5.5 (80’ Allan s.v.), Demme 6, Zielinski 6.5 (87’ Elmas s.v.); Callejon 5 (66’ Politano 6.5), Mertens 5 (66’ Milik 6.5), Insigne 6.5. Allenatore: Gattuso

JUVENTUS (4-3-3): Buffon 7; Cuadrado 6 (84’ Ramsey s.v.), De Ligt 6.5, Bonucci 6, Alex Sandro 6; Bentancur 6, Pjanic 5 (73’ Bernardeschi 4.5), Matuidi 5; Douglas Costa 5.5 (65’ Danilo 5.5), Dybala 5.5, Cristiano Ronaldo 5. Allenatore: Sarri

RIGORI

: Dybala parato, Danilo alto, Bonucci goal, Ramsey goal

Napoli: Insigne goal, Politano goal, Maksimovic goal, Milik goal

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Bonucci, Dybala (J), Mario Rui (N)