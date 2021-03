Dove vedere Juventus-Lazio in tv e streaming

Sfida allo Stadium tra Juventus e Lazio nell'anticipo della 26ª giornata di Serie A. Tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla.

Anticipo di lusso all'Allianz Stadium dove la Juventus, a pochi giorni dal ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto, ospita la Lazio in un match valido per la 26ª giornata di Serie A.

I bianconeri, reduci dalla vittoria casalinga contro lo Spezia, hanno raccolto fin qui 49 punti in 24 partite. La Lazio, che non ha giocato l'ultimo turno di campionato contro il Torino, viene invece da una brusca frenata: solo tre i punti raccolti nelle ultime tre partite di campionato, con una sola sofferta vittoria contro la Sampdoria nelle ultime quattro tra Serie A e Champions League.

All'andata la Juventus, dopo essere passata in vantaggio nei primi minuti col solito Cristiano Ronaldo, si è fatta raggiungere dal goal di Caicedo proprio all'ultimo secondo.

Nella scorsa stagione i bianconeri hanno battuto la Lazio in casa per 2-1 con doppietta del portoghese, mentre l'unico successo biancoceleste allo 'Stadium' risale alla stagione 2017/18 quando a siglare una doppietta fu Ciro Immobile.

Il bomber della Lazio è cresciuto nel settore giovanile della Juventus e proprio con la maglia bianconera ha esordito sia in Serie A che in Champions League, subentrando entrambe le volte al posto di Del Piero.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-LAZIO

Juventus-Lazio si disputerà sabato 6 marzo 2021 all'Allianz Stadium di Torino, senza la presenza dei tifosi in ottemperanza alle restrizioni in materia di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Calcio d'inizio previsto per le ore 20:45.

DOVE VEDERE JUVENTUS-LAZIO IN TV E STREAMING

La sfida tra Juventus e Lazio sarà trasmessa da DAZN e sarà visibile su ogni smart tv tramite l'applicazione dedicata, disponibile per i possessori di Sky Q e usufruibile anche attraverso le console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5). Chi non possiede una smart tv, può rimediare affidandosi all'utilizzo di dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, utili per poter scaricare liberamente l'app di DAZN .

Chi ha aderito all'offerta Sky- DAZN potrà seguire Juventus-Lazio sul canale satellitare DAZN1 (numero 209).

La diretta streaming di Juventus-Lazio sarà disponibile sempre su DAZN : da pc basterà collegarsi al sito ufficiale ed accedere al catalogo dopo aver inserito le proprie credenziali, o accedere direttamente dall'applicazione su smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-LAZIO

Ancora emergenza totale per Pirlo che deve valutare Cuadrado, Bonucci e De Ligt, sicuramente out Chiellini, Arthur e Dybala oltre allo squalificato Frabotta. Davanti a Szczesny quindi probabile difesa a tre con Danilo, Demiral e Alex Sandro. Chiesa e Bernardeschi sugli esterni, Bentancur e Rabiot a centrocampo. In attacco si va verso la conferma di Kulusevski accanto a Cristiano Ronaldo, dietro di loro Ramsey più di McKennie.

Simone Inzaghi deve fare i conti con le assenze di Radu e Lazzari, in difesa Patric si gioca una maglia con Musacchio per completare il reparto insieme a Hoedt e Acerbi. Marusic agirà sulla fascia destra al posto dell'ex SPAL, Lulic a sinistra. In mezzo spazio ai titolarissimi Lucas Leiva, Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Davanti l'argentino Correa è favorito su Muriqi e Caicedo come partner di Immobile.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Ramsey; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.