Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali: Ronaldo in panchina, Marusic in difesa

Le formazioni ufficiali di Juve-Lazio: Ronaldo riposa, tandem Morata-Kulusevski. Marusic tra i tre di difesa, Correa affianca Immobile.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS-LAZIO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Alex Sandro; Bernardeschi, Ramsey, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Morata.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Acerbi; Lulic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

Nella Juventus spicca l'assenza di Cristiano Ronaldo che, per stasera, si siede in panchina: spazio per Kulusevski e Morata in avanti. Bernardeschi promosso titolare dopo l'ottima prova contro lo Spezia, Chiesa è l'altro esterno con Ramsey e Rabiot al centro della mediana. Difesa con Cuadrado e Alex Sandro sulle corsie, Danilo e Demiral in mezzo a protezione della porta di Szczesny.

Difesa nuova per la Lazio che si schiera con Marusic, Hoedt e Acerbi. Leiva in cabina di regia, Milinkovic-Savic e Luis Alberto gli interni, Lulic e Fares i quinti a tutta fascia. Tandem offensivo composto da Correa e Immobile.