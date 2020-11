Dove vedere Juventus-Dinamo Kiev in tv e streaming

La Juventus, già qualificata agli ottavi di Champions, ospita la Dinamo Kiev: tutto sulle formazioni e su come vedere la gara in tv e streaming.

Dopo aver matematicamente centrato la qualificazione agli ottavi di , la deve battere la per giocarsi il primo posto nel Gruppo G all'ultima giornata, sul campo del .

I bianconeri hanno vinto la partita d'andata per 0-2 con una doppietta di Alvaro Morata, mentre l'unica sconfitta nel girone è arrivata in casa contro il Barcellona.

La Dinamo Kiev, che fin qui ha raccolto solo 1 punto in quattro partire, cerca invece la prima vittoria in Champions per giocarsi col Ferencvaros il terzo posto che vale l' .

Quello contro gli ucraini è un confronto speciale per Andrea Pirlo, oggi tecnico bianconero: Lucescu, infatti, lo fece esordire in Serie A ai tempi del nel lontano 1995 quando aveva da poco compiuto 16 anni.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-DINAMO KIEV

Juventus-Dinamo Kiev si giocherà mercoledì 2 dicembre 2020 all'Allianz Stadium di . Calcio d'inizio fissato alle ore 21.00.

DOVE VEDERE JUVENTUS-DINAMO KIEV IN TV E STREAMING

L'incontro tra Juventus e Dinamo Kiev sarà visibile in diretta esclusiva da Sky che detiene i diritti di trasmissione della Champions League: appuntamento sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre). Non è prevista la copertura in chiaro da parte di Mediaset.

Partita disponibile anche in su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet. In alternativa si potrà ricorrere a Now Tv che, previo abbonamento, consente di assistere ai programmi Sky.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-DINAMO KIEV

Cristiano Ronaldo in campo dopo aver riposato a , al suo fianco Morata. Chiesa e Arthur potrebbero partire dalla panchina, possibili maglie da titolari per Bernardeschi e Kulusevski, mentre in difesa è pronto a tornare dal 1' Bonucci.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Cristiano Ronaldo.