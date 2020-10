Lucescu ritrova Pirlo: dal debutto in Serie A alla sfida in Champions

Mircea Lucescu promosse Pirlo in prima squadra al Brescia quando non aveva ancora 16 anni, ora lo ritrova come allenatore in Champions League.

Il maestro e l'allievo, uno contro l'altro. L'incrocio tra e nella fase a gironi di mette di fronte Mircea Lucescu e Andrea Pirlo. Un incrocio che porta le lancette indietro addirittura di 25 anni.

E' il 21 maggio 1995 quando Lucescu, allora direttore tecnico del con Adelio Moro allenatore, decide di fare debuttare in un ragazzino appena sedicenne che lui stesso aveva promosso in prima squadra solo qualche settimana prima.

Pirlo, punto fermo della formazione Primavera dove giocava tra gli altri insieme al suo attuale vice Roberto Baronio, entra negli ultimi minuti contro la Reggiana sul risultato di 1-0 al posto di Schenardi, ma non ha il tempo di lasciare il segno ed anzi assite al raddoppio della Reggiana con Oliseh.

Era la terzultima giornata di un campionato disastroso che si concluderà con la retrocessione del Brescia in Serie B. Quel giorno per Pirlo però sarà l'inizio di una carriera leggendaria che lo porterà a vincere tutto.

Le strade di Lucescu e Pirlo poi si incroceranno di nuovo qualche anno più tardi all' , dove però le cose non andranno molto bene per entrambi. Anzi. Ma sia Lucescu che Pirlo avranno modo di prendersi le rispettive rivincite.

La stima del tecnico romeno nei confronti di Pirlo comunque non è mai venuta meno, sia come giocatore che come allenatore. Ruolo per cui secondo Lucescu il suo allievo sarebbe decisamente tagliato.

"Pirlo e Baronio sono stati i miei pupilli al Brescia e sono cresciuti con me. A loro voglio bene e auguro il meglio ad entrambi. Andrea allenatore? Lo hanno fatto anche il con Guardiola e il con Zidane. E mi sembra abbiano ottenuto grandi risultati. Perché non doveva farlo la ? Pirlo ha tutto per diventare un grande tecnico. È stato un grande calciatore, ha vinto tanto e ora lo farà anche da allenatore. Scommessa? Sì, vincente. Andrea meritava questa possibilità e averla alla Juventus è importante”.

Adesso, per uno strano scherzo del destino, a testare le capacità di Pirlo sarà proprio Lucescu. 25 anni dopo l'allievo sfida il suo Maestro.