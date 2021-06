Dove vedere Italia-Repubblica Ceca in tv e streaming

L’Italia affronta in amichevole la Repubblica Ceca: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Ultimo test mach per l’Italia prima del debutto a Euro 2020 in programma il prossimo 11 giugno allo stadio Olimpico di Roma contro la Turchia. La compagine Azzurra proseguirà la sua marcia di avvicinamento alla massima competizione continentale affrontando in amichevole la Repubblica Ceca.

Per Roberto Mancini si tratterà di un’occasione importante per vedere all’opera alcuni dei giocatori che prenderanno parte al torneo.

Gli Azzurri, che sono reduci dal netto 7-0 con il quale si sono imposti su San Marino, saranno attesi da un esame decisamente più impegnativo, visto che anche la Nazionale ceca si è qualificata per Euro 2020, competizione dalla quale partirà dal Gruppo D, lo stesso che comprende anche Croazia, Scozia e Inghilterra.

Quello che andrà in scena sarà il settimo confronto tra le due squadre. Il bilancio complessivo parla al momento di una situazione di totale parità, visto che due sono state le vittorie dell’Italia, a fronte di due pareggi e due affermazioni della Repubblica Ceca.

L’ultima sfida ufficiale tra le due squadre risale al 10 settembre 2013. Allora, era una gara valida per le qualificazioni ai Campionati del Mondo, furono gli Azzurri guidati da Cesare Prandelli ad imporsi a Torino per 2-1 grazie alle reti di Chiellini e Balotelli.

QUANDO SI GIOCA ITALIA-REPUBBLICA CECA

L’amichevole che vedrà protagoniste Italia e Repubblica Ceca si giocherà venerdì 4 giugno 2021 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, città che per la ventiduesima volta ospiterà una partita degli Azzurri a tre anni dall’ultima volta.

Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 20.45.

DOVE VEDERE ITALIA-REPUBBLICA CECA IN TV E STREAMING

Italia-Repubblica Ceca sarà trasmessa in diretta e esclusiva dalla Rai con collegamento a partire dalle 20.30. Come di consueto, il canale di riferimento sarà Rai 1.

La sfida degli Azzurri sarà visibile anche in streaming attraverso RaiPlay su dispositivi come pc, notebook, tablet o smartphone: sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale e immettere i propri dati di accesso, o in alternativa utilizzare la apposita app.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-REPUBBLICA CECA

Roberto Mancini si affiderà al consueto 4-3-3 nel quale Bonucci e Chiellini dovrebbero andare a formare la coppia centrale nel cuore della difesa. Chiavi del centrocampo affidate a Locatelli, mentre in attacco Immobile potrebbe essere il perno centrale di un tridente completato da Chiesa e Insigne.

Jaroslav Silhavy potrebbe disegnare la sua squadra con un 4-2-3-1 nel quale Coufal e Boril dovrebbero essere chiamati a presidiare gli esterni. Kral e Soucek dovrebbero comporre il duo di mediana, mentre in attacco potrebbe esserci Schick come unica punta.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Locatelli, Pellegrini; Chiesa, Immobile, Insigne.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Kalas, Brabek, Boril; Kral, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; Schick.