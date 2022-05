Italia e Argentina si affrontano nella 'Finalissima': ecco dove seguire il match in diretta tv e streaming e le probabili formazioni.

Italia e Argentina si sfidano in occasione della 'Finalissima'.

Si tratta di una sfida in gara unica che mette di fronte gli Azzurri campioni d'Europa e l'albiceleste trionfatrice nell'ultima Copa America.

Il confronto tra i campioni continentali è stato organizzato in maniera congiunta dalla UEFA e dal Conmebol, in seguito al protocollo d'intesa firmato in data 15 dicembre 2021.

In caso di parità al termine dei 90' regolamentari non sono previsti i tempi supplementari, ma si procederà direttamente con l'esecuzione dei calci di rigore.

QUANDO SI GIOCA ITALIA-ARGENTINA

La 'Finalissima' tra Italia e Argentina si giocherà mercoledì 1 giugno 2022 allo Stadio di Wembley a Londra. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20.45.

DOVE VEDERE ITALIA-ARGENTINA IN TV E STREAMING

Italia-Argentina verrà trasmessa in diretta e in chiaro dalla Rai che detiene i diritti per trasmettere tutte le gare della Nazionale. Il canale di riferimento sarà Rai Uno.

La Rai consentirà di seguire il match anche in diretta streaming attraverso il servizio gratuito Rai Play: basterà collegarsi al portale ufficiale tramite pc o notebook, oppure scaricare l'app su smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La Rai non ha ancora comunicato i nomi di telecronista e seconda voce che racconteranno la sfida di Wembley.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-ARGENTINA

Mancini potrebbe proporre Zaniolo e Scamacca nel tridente con Insigne, viste le assenze di Berardi e Immobile. A centrocampo, Jorginho in regia con Barella e Verratti interni. In difesa Bonucci e Chiellini davanti a Donnarumma con Di Lorenzo e Emerson Palmieri sulle fasce.

L'articolo prosegue qui sotto

Scaloni vara il tridente con Lautaro Martinez spalleggiato da Messi e Di Maria. In mediana De Paul, Paredes e Lo Celso. In difesa linea a quattro con Montiel e Acuña terzini, mentre i centrali saranno Romero e Otamendi. In porta Martínez.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Zaniolo, Scamacca, Insigne. Ct. Mancini

ARGENTINA (4-3-3): Martínez; Montiel, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, Lautaro Martínez, Di María. Ct. Scaloni.