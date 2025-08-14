Dove vedere Inter-Olympiacos in diretta tv e streaming?

Ultima amichevole estiva per l'Inter prima dell'inizio del campionato che vedrà Lautaro e compagni ospitare il Torino lunedì 25 agosto.

Sulla strada dei nerazzurri ci saranno i greci dell'Olympiacos, il cui cammino nel massimo torneo greco comincerà sabato 23 in casa contro l'Asteras Tripolis.

La diretta TV e streaming di una partita come Inter-Olympiacos attira un vasto pubblico anche di scommettitori. Chi si interessa al mondo delle scommesse può può attivare un bonus di benvenuto effettuando la registrazione per la prima volta, come accade su bet365. All'iscrizione è possibile l'uso di un codice bonus bet365 facoltativo.

Di seguito tutto quello che c'è da sapere su Inter-Olympiacos, compresi i canali tv dell'amichevole e dove poterla vedere in diretta streaming.

Dove vedere Inter-Olympiacos in diretta: canale tv e streaming

Inter-Olympiacos sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv, oppure utilizzando: console PlayStation e Xbox, dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast o il TIMVISION Box. In streaming, invece, l'amichevole sarà disponibile sul sito di DAZN e scaricando l'app dedicata su dispositivi mobili.

Inter-Olympiacos verrà trasmessa anche in chiaro su NOVE, canale numero 9 del digitale terrestre. Streaming disponibile sul sito ufficiale dell'emittente.

Chi presenterà e racconterà Inter-Olympiacos:

Telecronista DAZN: non ancora annunciato

Inter-Olympiacos: data e orario del fischio d'inizio

Chi trasmette Inter-Olympiacos in diretta TV e in streaming?

Inter-Olympiacos: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Come stanno Inter e Olympiacos

Dopo aver superato col risultato di 7-2 la formazione Under 23, l'Inter ha avuto la meglio sul Monaco in rimonta grazie alle reti di Lautaro e Bonny. Contro il Monza, invece, è arrivato un successo ai calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari.

I greci hanno perso l'imbattibilità in queste amichevoli estive per mano del Napoli di Conte: 2-1 azzurro firmato Politano e Lucca.

Ultimi risultati

Precedenti

INT Ultima partita OLY 0 Vittorie 1 Pareggio 0 Vittorie Olympiacos Pireo 2 - 2 Inter 2 Goal segnati 2 Partite con più di 2,5 gol 1/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

Classifica