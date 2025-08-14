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Vittorio Rotondaro

Dove vedere Inter-Olympiacos in diretta tv e streaming?

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Le info sull'amichevole tra Inter e Olympiacos: dove vedere in diretta tv e streaming l'ultima gara dei nerazzurri prima dell'esordio in campionato.

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Ultima amichevole estiva per l'Inter prima dell'inizio del campionato che vedrà Lautaro e compagni ospitare il Torino lunedì 25 agosto.

Sulla strada dei nerazzurri ci saranno i greci dell'Olympiacos, il cui cammino nel massimo torneo greco comincerà sabato 23 in casa contro l'Asteras Tripolis.

La diretta TV e streaming di una partita come Inter-Olympiacos attira un vasto pubblico anche di scommettitori. Chi si interessa al mondo delle scommesse può può attivare un bonus di benvenuto effettuando la registrazione per la prima volta, come accade su bet365. All'iscrizione è possibile l'uso di un codice bonus bet365 facoltativo.

Di seguito tutto quello che c'è da sapere su Inter-Olympiacos, compresi i canali tv dell'amichevole e dove poterla vedere in diretta streaming.

Dove vedere Inter-Olympiacos in diretta: canale tv e streaming

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Serie A
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Inter-Olympiacos sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv, oppure utilizzando: console PlayStation e Xbox, dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast o il TIMVISION Box. In streaming, invece, l'amichevole sarà disponibile sul sito di DAZN e scaricando l'app dedicata su dispositivi mobili.

Inter-Olympiacos verrà trasmessa anche in chiaro su NOVE, canale numero 9 del digitale terrestre. Streaming disponibile sul sito ufficiale dell'emittente.

Chi presenterà e racconterà Inter-Olympiacos:

  • Telecronista DAZN: non ancora annunciato

Inter-Olympiacos: data e orario del fischio d'inizio

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Amichevoli dei club - Club Amichevoli

Chi trasmette Inter-Olympiacos in diretta TV e in streaming?

DAZN

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Inter-Olympiacos: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Formazioni Inter - Olympiacos Pireo

InterHome team crest

3-5-2

Formazione

4-2-3-1

Home team crestOLY
1
Y. Sommer
28
B. Pavard
15
F. Acerbi
95
A. Bastoni
22
H. Mkhitaryan
8
P. Sucic
2
D. Dumfries
23
N. Barella
32
F. Dimarco
9
M. Thuram
10
L. Martinez
88
K. Tzolakis
4
G. Biancone
20
Costinha
70
B. Onyemaechi
6
A. Kalogeropoulos
14
Dani Garcia
90
R. Cabella
96
C. Mouzakitis
8
D. Nascimento
27
G. Strefezza
97
Y. Yazici

4-2-3-1

OLYAway team crest

INT
-Formazione

Panchina

OLY
-Formazione

Panchina

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Come stanno Inter e Olympiacos

Dopo aver superato col risultato di 7-2 la formazione Under 23, l'Inter ha avuto la meglio sul Monaco in rimonta grazie alle reti di Lautaro e Bonny. Contro il Monza, invece, è arrivato un successo ai calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari.

I greci hanno perso l'imbattibilità in queste amichevoli estive per mano del Napoli di Conte: 2-1 azzurro firmato Politano e Lucca.

Ultimi risultati

INT
-Forma

Goal segnato (subito)
8/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

OLY
-Forma

Goal segnato (subito)
8/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Precedenti

INT

Ultima partita

OLY

0

Vittorie

1

Pareggio

0

Vittorie

2

Goal segnati

2
Partite con più di 2,5 gol
1/1
Entrambe le squadre a segno
1/1

Classifica

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