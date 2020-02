Dove vedere Inter-Ludogorets in tv e streaming

Ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Inter e Ludogorets: nerazzurri forti del successo dell'andata per 0-2 in terra bulgara.

Ora è ufficiale: il Coronavirus non ferma l' , con - che si disputerà regolarmente nello scenario di San Siro, seppur a porte chiuse dopo le avvisaglie di rinvio prontamente allontanate.

Nerazzurri che arrivano all'impegno europeo freschi e riposati, alla luce del rinvio del match con la che si sarebbe dovuto giocare domenica sera: un bel vantaggio, soprattutto in ottica campionato dove i ragazzi di Conte saranno impegnati a contro la .

Inter favorita contro il Ludogorets dopo lo 0-2 dell'andata firmato dal bel goal messo a segno da Christian Eriksen e dal rigore trasformato da Lukaku nel finale: risultato che permette di fare sogni tranquilli in vista degli ottavi di finale che appaiono come una mera formalità.

Troppo grande il divario tecnico tra le due squadre per poter pensare ad un ribaltone bulgaro nella sfida di ritorno, nonostante l'assenza dei tifosi che avrebbero comunque offerto la loro spinta ai padroni di casa, fin qui sempre sostenuti da un numero elevato di appassionati.

Per Conte ci sarà l'occasione di dare spazio a chi ha giocato meno, concedendo al grosso dei titolari un turno di riposo che potrebbe rivelarsi fondamentale ai fini di un'ottima prestazione all'Allianz Stadium, match da cui passano molte delle chances di vincere lo Scudetto.

QUANDO SI GIOCA INTER-LUDOGORETS

Inter-Ludogorets si giocherà giovedì 27 febbraio allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano, calcio d'inizio alle ore 21.

DOVE VEDERE INTER-LUDOGORETS IN TV E STREAMING

Inter-Ludogorets sarà visibile in su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno guardare l'incontro in su Sky Go. In alternativa sarà possibile usufruire di Now Tv, servizio streaming e on demand di Sky che consente di assistere ai programmi della piattaforma satellitare acquistando uno dei vari pacchetti dedicati.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-LUDOGORETS

Conte senza lo squalificato Lautaro: in campo dal primo minuto Lukaku e Sanchez. Eriksen verso la conferma nel ruolo di mezzala al fianco del regista Borja Valero, Vecino in ballottaggio con Barella per l'altro posto. Moses e Biraghi i quinti di centrocampo. In difesa dovrebbero rivedersi Skriniar e Bastoni con Ranocchia. Tra i pali ancora Padelli.

Ludogorets con l'unica punta Swierczok, supportata da Cauly Souza, Marcelinho e Wanderson. In mediana non ci sarà lo squalificato Anicet: al suo posto è pronto Badji. Grigore guida la retroguardia a difesa della porta di Iliev.

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Moses, Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Lukaku, Sanchez.

LUDOGORETS (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Terziev, Grigore, Nedyalkov; Dyakov, Badji; Cauly Souza, Marcelinho, Wanderson; Swierczok.