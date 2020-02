Emergenza Coronavirus, Inter-Ludogorets a porte chiuse: c'è l'ufficialità

Il match di ritorno tra Inter e Ludogorets si giocherà a San Siro senza spettatori: lo comunica la UEFA tramite i canali ufficiali del club bulgaro.

La notizia era nell'aria da qualche ora ma è arrivata l'ufficialità: - si giocherà a porte chiuse sulla scia dell'emergenza Coronavirus circolata in in questi ultimi giorni. L'annuncio ufficiale è arrivato tramite un comunicato del club bulgaro.

L'UEFA ha confermato tramite i canali del Ludogorets la notizia: il ritorno dei sedicesimi di finale di verrà giocato in un San Siro completamente senza spettatori. E' questa la misura presa dalle autorità per arginare il rischio dei contagi senza però bloccare la competizione europea.

Nessuno stop dunque per la squadra di Conte, che si è già vista rinviare la sfida di campionato contro la a data ancora da definire. I nerazzurri sono chiamati a difendere in casa lo 0-2 conquistato in terra bulgara con le reti di Eriksen e Lukaku.