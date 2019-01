Dove vedere Inter-Lazio in tv e streaming

Inter e Lazio si affrontano ai quarti di finale di Coppa Italia: la posta in palio è il penultimo atto della competizione.

Due squadre ferite, bisognose di un ritorno alla vittoria per ripartire: Inter e Lazio reduci dai rispettivi passi falsi in campionato, alla prova nei quarti di finale di Coppa Italia. Match di cruciale importanza che consentirà alla squadra vincitrice di continuare a sognare la conquista del trofeo.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nerazzurri che non vincono la coppa nazionale dal lontano 2011 (3-1 al Palermo in finale): ultima gioia prima di un digiuno che dura da allora. Leggermente meno lunga l'astinenza biancoceleste: successo storico nel 2013 quando vennero battuti i rivali della Roma in una stracittadina indimenticabile per i tifosi, portati alla vittoria da una rete di Senad Lulic.

La vincente approderà alle semifinali, strutturate con partite di andata e ritorno: l'avversario sarà il Milan che ha battuto il Napoli per 2-0 grazie alla doppietta di Piatek.

INTER-LAZIO DIRETTA TV E STREAMING

Inter-Lazio visibile su Rai 2, collegamento con il campo a partire dalle ore 20:50. Il postpartita con dichiarazioni e interviste ai protagonisti della gara andrà in onda su 'Rai Sport' (canale 57) nel corso della trasmissione 'Calcio & Mercato'. Senza alcuna registrazione, sarà possibile seguire l'incontro in streaming grazie a Rai Play.

INTER-LAZIO DATA E ORA

Fischio d'inizio fissato per le ore 21 di giovedì 31 gennaio 2019. Appuntamento allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano.