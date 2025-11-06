Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoInter
Giuseppe Meazza
team-logoLazio
Claudio D'Amato

Dove vedere Inter-Lazio in diretta tv e streaming?

Dove e come vedere Inter-Lazio, match valido per l'undicesima giornata di Serie A: le info su canale tv e copertura streaming.

L'undicesima giornata offre all'Inter la seconda trasferta romana del campionato, vedendsi chiamata ad incrociare una Lazio in salute e in piena risalita.

I biancocelesti si sono gettati alle spalle la partenza deludente, dimostrando come il ritorno di Maurizio Sarri - al netto dei paletti sul mercato - rappresenti l'antidoto giusto per coltivare ambizioni europee di prestigio.

La squadra di Chivu, invece, spera di bissare quanto compiuto all'Olimpico contro la Roma il 18 ottobre (vittoria per 1-0 firmata Bonny) e sferrare il definitivo assalto alla vetta della classifica.

Dove vedere Inter-Lazio in diretta: canale tv e streaming

Inter-Lazio sarà un'esclusiva DAZN. Per vederla in tv occorrerà scaricare l'app su una smart tv compatibile, o in alternativa utilizzare: console PlayStation e XBox, dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast oppure il TIMVISION Box. Chi possiede un abbonamento sia a DAZN che a Sky, invece, attivando Zona DAZN potrà vedere Inter-Lazio in tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky).

Il big match dell'Olimpico, inoltre, sarà disponibile in diretta streaming sul sito di DAZN e scaricando l'app su dispositivi mobili.

Chi presenterà e racconterà Inter-Lazio:

  • Telecronista e seconda voce: Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Inter-Lazio: data e orario del fischio d'inizio

crest
Serie A - Serie A
Giuseppe Meazza

Chi trasmette Inter-Lazio in diretta TV e in streaming?

DAZN

Clicca qui per la diretta del match

Inter-Lazio: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Formazioni Inter - Lazio

InterHome team crest

3-5-2

Formazione

4-3-3

Home team crestLAZ
1
Y. Sommer
95
A. Bastoni
15
F. Acerbi
25
M. Akanji
2
D. Dumfries
32
F. Dimarco
23
N. Barella
20
H. Calhanoglu
8
P. Sucic
10
C
L. Martinez
14
A. Bonny
94
I. Provedel
77
A. Marusic
34
M. Gila
29
M. Lazzari
13
A. Romagnoli
32
D. Cataldi
8
M. Guendouzi
26
T. Basic
10
C
M. Zaccagni
18
G. Isaksen
19
B. Dia

4-3-3

LAZAway team crest

INT
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Chivu

LAZ
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Sarri

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Come stanno Inter e Lazio

Inter non brillante ma vincente sia contro il Verona che in Champions contro il Kairat Almaty, con 3 successi consecutivi (si aggiunge quello con la Fiorentina nel turno infrasettimanale) ad aver azzerato il passo falso di Napoli. Lazio imbattuta dal 29 settembre, ossia dal 3-0 sul campo del Genoa ottenuto post derby: 3 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 6 gare.

Ultimi risultati

INT
-Forma

Goal segnato (subito)
12/5
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

LAZ
-Forma

Goal segnato (subito)
6/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Precedenti

INT

Ultime 5 partite

LAZ

3

Vittorie

2

Pareggi

0

Vittorie

14

Goal segnati

3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

