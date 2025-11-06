Dove vedere Inter-Lazio in diretta tv e streaming?

L'undicesima giornata offre all'Inter la seconda trasferta romana del campionato, vedendsi chiamata ad incrociare una Lazio in salute e in piena risalita.

I biancocelesti si sono gettati alle spalle la partenza deludente, dimostrando come il ritorno di Maurizio Sarri - al netto dei paletti sul mercato - rappresenti l'antidoto giusto per coltivare ambizioni europee di prestigio.

La squadra di Chivu, invece, spera di bissare quanto compiuto all'Olimpico contro la Roma il 18 ottobre (vittoria per 1-0 firmata Bonny) e sferrare il definitivo assalto alla vetta della classifica.

Dove vedere Inter-Lazio in diretta: canale tv e streaming

Inter-Lazio sarà un'esclusiva DAZN. Per vederla in tv occorrerà scaricare l'app su una smart tv compatibile, o in alternativa utilizzare: console PlayStation e XBox, dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast oppure il TIMVISION Box. Chi possiede un abbonamento sia a DAZN che a Sky, invece, attivando Zona DAZN potrà vedere Inter-Lazio in tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky).

Il big match dell'Olimpico, inoltre, sarà disponibile in diretta streaming sul sito di DAZN e scaricando l'app su dispositivi mobili.

Chi presenterà e racconterà Inter-Lazio:

Telecronista e seconda voce: Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini

Come guardare ovunque con una VPN

Inter-Lazio: data e orario del fischio d'inizio

Serie A - Serie A Giuseppe Meazza

Chi trasmette Inter-Lazio in diretta TV e in streaming?

Inter-Lazio: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Inter e Lazio

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Inter non brillante ma vincente sia contro il Verona che in Champions contro il Kairat Almaty, con 3 successi consecutivi (si aggiunge quello con la Fiorentina nel turno infrasettimanale) ad aver azzerato il passo falso di Napoli. Lazio imbattuta dal 29 settembre, ossia dal 3-0 sul campo del Genoa ottenuto post derby: 3 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 6 gare.

Ultimi risultati

Precedenti

Classifica