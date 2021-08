Via al campionato di Serie A 2021/2022: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Tre mesi dopo il successo sotto Conte, l'Inter torna in campo per inaugurare la nuova stagione di Serie A. Inizia infatti il campionato italiano 2021/2022, con la formazione nerazzurra passata sotto le mani di Inzaghi che affronterà nell'anticipo del primo turno il Genoa di Ballardini.

L'Inter ha ceduto i suoi due giocatori più rappresentativi, ovvero Hakimi e Lukaku, passati rispettivamente a PSG e Chelsea: il primo è stato sostituito con Dumfries, il secondo con Dzeko, subito positivo all'esordio in amichevole contro la Dinamo Kiev.

Il Genoa ha confermato Pandev in attacco e acquistato due nuovi difensori come Vanheusden e Vaszquez, oltre ad Hernani a centrocampo. Per l'Inter da registrare anche l'ingaggio di Calhanogliu, mentre il team ligure può contare sul Campione d'Europa, Salvatore Sirigu.

QUANDO SI GIOCA INTER-GENOA

DOVE VEDERE INTER-GENOA IN TV E STREAMING

La prima gara della Serie A 2020/2021 sarà Inter-Genoa, in contemporanea con Verona-Sassuolo, altro match che apre il nuovo campionato di Serie A. La partita si disputerà a San Siro alle ore 18:30 di venerdì 20 agosto 2021. I tifosi riempiranno per metà l'impianto meneghino.Inter-Genoa sarà trasmessa in diretta esclusiva dache proporrà l'intera Serie A (sette match in esclusiva e tre in co-esclusiva). Sarà possibile seguire il match tramite app della smart tv o su tutti i dispositivi collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure ancora usando Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Per quanto riguarda la diretta streaming in diretta di Inter-Genoa, gli abbonati DAZN potranno seguire la gara di Serie A anche in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app. Dopo il fischio finale sarà inoltre possibile vedere on demand gli highlights e il match integrale. Prima e dopo il match approfondimenti in studio.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-GENOA

La nuova Inter di Simone Inzaghi dovrebbe ripartire da un 3-5-1-1. Con Lautaro Martinez squalificato e Sanchez fermo ai box, il tecnico nerazzurro potrebbe proporre Sensi in veste di trequartista a supporto di Edin Dzeko. A centrocampo Dumfries dalla panchina, dentro Darmian, Barella, Brozovic, Perisic e il nuovo arrivato Calhanoglu. Davanti ad Handanovic il trio scudettato Skriniar-De Vrij-Bastoni.

In attesa di Vasquez, Biraschi e Criscito dal 1' con Vanheusden, in porta Sirigu per il Genoa. Ghiglione e Czyborra sulle fasce, interni Badelj, Hernani e Rovella. In attacco Pandev e Destro, ma occhio a Kallon, decisivo nel match di Coppa Italia contro il Perugia.

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Biraschi, Criscito; Ghiglione, Hernani, Badelj, Rovella, Czyborra; Destro, Pandev