Dove vedere Inter-Cagliari in tv e streaming

L'Inter sfida il Cagliari nel 30° turno di Serie A: tutto sulle formazioni e le info su come seguire il match in tv e streaming.

L'Inter vede sempre più vicino il traguardo dello Scudetto, obiettivo che diventa più grande nel mirino ogni giornata che passa: avversario dei nerazzurri nel 30esimo turno di Serie A è un Cagliari a caccia di punti per tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

Segui Inter-Cagliari in diretta streaming su DAZN

L'ottimismo derivante dall'ottimo impatto di Semplici (sette punti nelle prime tre partite) ha finito per lasciare spazio ad un pessimismo dilagante: tre sconfitte di fila per i rossoblù, compresa l'ultima tra le mura amiche contro il Verona.

Si concluse con un ko anche il confronto dell'andata disputato alla 'Sardegna Arena': sardi in vantaggio con Sottil e ripresi nel secondo tempo dall'ex Barella, prima del sorpasso firmato D'Ambrosio e del tris in contropiede di Lukaku, libero di scaricare la sua potenza nella porta lasciata vuota da Cragno che si era portato in avanti nel tentativo di dare una mano per pervenire al pareggio.

La sfida della stagione 2019/2020 terminò sull'1-1 (reti di Lautaro e Nainggolan), mentre l'ultima affermazione nerazzurra a San Siro risale al 2018/2019 (2-0). Per trovare l'ultimo blitz cagliaritano bisogna scorrere fino al 2016 (un 1-2 in rimonta).

QUANDO SI GIOCA INTER-CAGLIARI

Inter-Cagliari si disputerà domenica 11 aprile 2021 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano, senza la presenza dei tifosi sulle gradinate in virtù delle norme restrittive atte a limitare la diffusione del contagio da Covid-19. Calcio d'inizio previsto alle ore 12:30.

DOVE VEDERE INTER-CAGLIARI IN TV E STREAMING

La sfida tra Inter e Cagliari sarà visibile su ogni smart tv grazie all'applicazione di DAZN, disponibile anche per i possessori di Sky Q. Chi non possiede un televisore smart può ricorrere all'utilizzo di un dispositivo come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick, utile per connettere la tv a internet. L'applicazione di DAZN è scaricabile anche attraverso le console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5).

Coloro che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN potranno seguire la partita sul canale satellitare DAZN1 (numero 209).

La diretta streaming di Inter-Cagliari sarà disponibile su DAZN in due modi: accedendo al proprio profilo sul sito ufficiale da pc o collegandosi tramite l'app da smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-CAGLIARI

Conte ritrova Bastoni e Brozovic, entrambi out per squalifica contro il Sassuolo ed entrambi destinati a ritrovare una maglia da titolare. In mezzo al campo mancherà per squalifica l'ex Barella: in campo quindi il croato nel ruolo di regista con Gagliardini ed Eriksen ai suoi lati. Intoccabili davanti Lukaku e Lautaro Martinez, ma Sanchez sta bene e potrebbe giocare.

Cambio obbligato tra i pali per Semplici: Cragno ha contratto il Covid-19 e sarà dunque sostituito da Vicario. Ancora in dubbio Ceppitelli: pronto Klavan. Davanti Joao Pedro in coppia con Pavoletti. In mezzo al campo è in dubbio anche Nandez, che potrebbe essere rimpiazzato da Marin.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Klavan; Zappa, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro.