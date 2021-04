Serie A, 29ª giornata: risultati, marcatori e tabellini

Atalanta e Lazio battono di misura Udinese e Spezia, 1-1 tra Genoa e Fiorentina. Pari spettacolo in Benevento-Parma, il Verona passa a Cagliari.

IL TABELLINO

Marcatori: 57' Quagliarella (S), 87' Hauge (M)

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 6; Saelemaekers 5,5 (46' Kalulu 6), Kjaer 6,5, Tomori 6,5, Hernandez 4,5; Kessié 6,5, Bennacer 5 (60' Tonali 6,5); Castillejo 5 (74' Hauge 7), Calhanoglu 6, Krunic 5 (60' Rebic 6); Ibrahimovic 5. All. Pioli

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 6; Bereszynski 6,5, Tonelli 6,5, Colley 6, Augello 6,5; Candreva 6,5 (90' Leris sv), Thorsby 6,5, Adrien Silva 5, Damsgaard 7 (90' Verre sv); Gabbiadini 6 (62' Askildsen 6), Quagliarella 7 (84' Keita sv). All. Ranieri

Arbitro: Piccinini

Ammoniti: Colley (S), Thorsby (S), Saelemaekers (M), Bennacer (M), Candreva (S)

Espulsi: Adrien Silva (S) per somma di ammonizioni

ATALANTA-UDINESE 3-2

Muriel grande protagonista con la doppietta che spezza l'equilibrio nel primo tempo: Pessina e Malinovskyi si travestono da uomini assist per il colombiano che supera Musso, prima con l'aiuto di una leggera deviazione e poi dopo averlo aggirato a tu per tu. Molina si fa beffe di Gosens e offre a Pereyra un bel pallone tramutato in goal con un tiro dal limite dell'area: per l'argentino esultanza con tanto di dedica al papà. Muriel fuori all'intervallo ma è Zapata a trovare il tris sfruttando il secondo assist di giornata di Malinovskyi. I friulani si rimettono nuovamente in partita con Stryger Larsen, ma non basta.

IL TABELLINO

Marcatori: 19', 43' Muriel (A), 45' Pereyra (U), 61' Zapata (A), 71' Stryger Larsen (U)

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 6; Toloi 5.5, Romero 6.5, Palomino 6; De Roon 6.5, Freuler 6.5, Pessina 6.5 (78' Pasalic sv), Gosens 5.5 (46' Djimsiti 6); Malinovskyi 7.5 (78' Maehle sv); Muriel 7.5 (46' Ilicic 5.5), Zapata 7 (86' Miranchuk sv). All. Gasperini

UDINESE (3-5-2): Musso 5.5; Becao 5, Bonifazi 5, Nuytinck 5 (70' Samir 6); Molina 6.5, De Paul 5.5, Walace 5.5 (82' Arslan sv), Pereyra 6.5, Zeegelaar 5.5 (59' Stryger Larsen 7); Okaka 5.5 (59' Llorente 6), Braaf 5 (70' Forestieri 6.5). All. Gotti

Arbitro: Manganiello

Ammoniti: Pereyra (U), Samir (U)

Espulsi: nessuno

BENEVENTO-PARMA 2-2

Il Benevento non va oltre il pari contro il Parma, che acciuffa il 2-2 nel finale grazie a Man: sanniti in vantaggio con un tocco sottomisura di Glik, ripresi da Kurtic che ribadisce in rete con un comodo tap-in dopo un'ottima risposta di Montipò su Bani. Il VAR annulla il raddoppio ducale di Gagliolo e, in poco tempo, si passa al 2-1 dei padroni di casa firmato Ionita. Allo scadere sinistro al volo vincente di Man che sfiora addirittura il colpaccio nel recupero.

IL TABELLINO

Marcatori: 23' Glik (B), 55' Kurtic (P), 67' Ionita (B), 88' Man (P)

BENEVENTO (3-5-2): Montipò 6.5; Tuia 5, Glik 7, Barba 6.5; Depaoli 6 (88' Letizia sv), Hetemaj 5.5, Schiattarella 6, Ionita 7, Improta 6; Gaich 6.5 (80' Di Serio sv), Lapadula 5.5 (64' Caprari 6.5). All. Filippo Inzaghi

PARMA (4-3-3): Sepe 6; Laurini 5.5 (46' Busi 6), Osorio 5.5, Bani 6, Gagliolo 5.5; Kucka 5 (78' Cornelius 6.5), Brugman 5.5 (46' Kurtic 7), Hernani 5 (85' Conti sv); Man 7, Pellè 5, Gervinho 5 (78' Mihaila sv). All. D'Aversa

Arbitro: Massa

Ammoniti: Bani (P), Hetemaj (B), Di Serio (B)

Espulsi: nessuno

CAGLIARI-VERONA 0-2

Sconfitta pesantissima per il Cagliari che resta in zona retrocessione, si risolleva il Verona che non ha assilli di salvezza, ormai ampiamente ottenuta. Decisivi i sigilli di Barak e Lasagna: il ceco infila Cragno col suo mancino, Simeone colpisce il palo. L'assalto rossoblù si spegne nel finale: montante colpito anche da Salcedo, proprio sul gong arriva il raddoppio di Lasagna in contropiede, con i sardi sbilanciati in avanti.

IL TABELLINO

Marcatori: 54' Barak, 98' Lasagna

CAGLIARI (3-5-2): Cragno 6.5; Rugani 5.5, Godin 6, Klavan 5.5 (61' Pereiro 6); Zappa 6, Nandez 5.5 (71' Marin 6), Duncan 5.5 (82' Pavoletti sv), Nainggolan 5, Lykogiannis 5.5 (61' Asamoah 5.5); Cerri 5.5 (61' Simeone 5.5), Joao Pedro 6.5. All. Semplici

VERONA (3-4-2-1): Silvestri 7; Ceccherini 6.5, Lovato 6.5 (78' Magnani 6), Dimarco 6; Faraoni 6, Tameze 6 (54' Sturaro 6), Veloso 6.5, Lazovic 6.5; Barak 7 (67' Bessa 6.5), Zaccagni 6.5 (78' Salcedo 5.5); Lasagna 6.5. All. Juric

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Lovato (V), Klavan (C), Sturaro (V), Lazovic (V)

Espulsi: nessuno

GENOA-FIORENTINA 1-1

Equilibrio al 'Ferraris' dove Genoa e Fiorentina non si fanno male: vantaggio del 'Grifone' con Destro, assistito da Scamacca nell'occasione, risposta viola affidata a Vlahovic con un bel diagonale che va ad insaccarsi nell'angolino. Espulsione diretta per Ribery, autore di un brutto fallo su Zappacosta. Finale concitato ma senza vincitori.

IL TABELLINO

Marcatori: 13' Destro (G), 23' Vlahovic (F)

GENOA (3-5-2): Perin 6; Masiello 5.5, Radovanovic 6, Criscito 6; Biraschi 6 (62' Zajc 5.5), Strootman 5,5 (83' Melegoni sv), Badelj 6.5, Behrami 6 (70' Ghiglione 6), Zappacosta 6.5; Scamacca 6 (83' Shomurodov sv), Destro 7 (70' Pjaca 6). All. Ballardini

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 6; Milenkovic 6, Pezzella 6, Martinez Quarta 5.5; Caceres 5.5 (71' Biraghi 6), Bonaventura 6.5 (71' Eysseric 6), Pulgar 6, Castrovilli 6.5 (83' Callejon sv), Venuti 5.5 (89' Amrabat sv); Ribery 4.5, Vlahovic 7 (89' Kouamé sv). All. Iachini

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Strootman (G), Zajc (G), Pulgar (F)

Espulsi: Ribery (F)

LAZIO-SPEZIA 2-1

Succede tutto nella ripresa all'Olimpico: biancocelesti in vantaggio con Lazzari, freddo davanti a Zoet dopo aver raccolto un assist di Correa; il pari spezzino è un'autentica magia in rovesciata di Verde, entrato in campo da soli tre minuti. La Lazio si butta a capofitto alla ricerca dell'episodio che arriva al minuto 88': tocco col braccio in area di Marchizza e rigore trasformato da Caicedo, entrato al posto di un deludente Immobile. Lazzari e Correa espulsi nel recupero.

IL TABELLINO

Marcatori: 56' Lazzari (L), 73' Verde (S), 89' rig. Caicedo (L)

LAZIO (3-5-2): Reina 6: Marusic 6, Acerbi 6.5, Radu 6; Lazzari 6.5, Milinkovic-Savic 5.5 (73' Akpa Akpro 6), Leiva 6 (77' Cataldi 6), Pereira 5.5 (52' Luis Alberto 6), Lulic 5.5 (52' Fares 6); Correa 6, Immobile 5.5 (73' Caicedo 7). All. Simone Inzaghi

SPEZIA (4-3-3): Zoet 6; Ferrer 5.5, Chabot 5.5, Erlic 5.5, Bastoni 5 (65' Marchizza 5); Ricci 6, Sena 5.5 (70' Agudelo 5.5), Maggiore 6 (65' Agoumé 5.5); Gyasi 5.5, Piccoli 5.5 (70' Nzola 6), Farias 5.5 (70' Verde 7). All. Italiano

Arbitro: Giua

Ammoniti: Chabot (S), Pereira (L), Correa (L), Nzola (S), Agudelo (S)

Espulsi: Lazzari (L), Correa (L) per somma di ammonizioni

IL TABELLINO

Marcatori: 19' Insigne (N), 22' Osimhen (N), 25' Simy (C), 34' Mertens (N), 48' Simy (C), 59' Messias (C), 72' Di Lorenzo (N)

NAPOLI (4-2-3-1): Meret 6.5; Di Lorenzo 7, Maksimovic 5, Manolas 5, Mario Rui 5.5; Fabian Ruiz 6, Bakayoko 5.5 (62' Elmas 5.5); Politano 6 (62' Lozano 6), Mertens 7 (73' Zielinski 6), Insigne 7.5; Osimhen 7 (91' Petagna sv). All. Gattuso

CROTONE (3-5-2): Cordaz 6; Djidji 5, Golemic 5, Luperto 5 (93' Marrone sv); Rispoli 5.5 (46' Pereira 6), Messias 7, Benali 6, Zanellato 5.5 (81' Rojas sv), Molina 5.5 (93' Di Carmine sv); Ounas 5.5 (46' Vulic 5.5), Simy 7.5. All. Cosmi

Arbitro: Di Martino

Ammoniti: Rispoli (C), Benali (C), Pereira (C), Rojas (C)

Espulsi: nessuno

IL TABELLINO

Marcatori: 25' Pellegrini, 55' Traoré, 69' Peres, 85' Raspadori

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 7; Toljan 6 (dal 76' Haraslin s.v.), Chiriches 6 (dall'82' Peluso s.v.), Marlon 5, Rogerio 6; Obiang 6, Lopez 6.5; Traore 6.5, Djuricic 5.5 (dall'82' Oddei s.v.), Boga 4.5; Raspadori 7. All. De Zerbi

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 6.5; Karsdorp 6, Cristante 6, Mancini 6.5; Peres 6.5, Pellegrini 7, Diawara 6, Spinazzola 7; Carles Perez 6.5, El Shaarawy 5.5 (dal 74' Veretout s.v.); Mayoral 5.5 (dall'82' Dzeko s.v.). All. Fonseca

Arbitro: Pairetto

Ammoniti: Djuricic (S), Diawara (R), Pellegrini (R), Cristante (R), Haraslin (S)

Espulsi: nessuno