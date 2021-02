Dove vedere Genoa-Napoli in tv e streaming

Il Napoli sfida un Genoa in salute nella ventunesima giornata di Serie A: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L'anticipo serale della ventunesima giornata di Serie A, vede affrontarsi un Genoa in stato di grazia e il Napoli di Gattuso, ripresosi in campionato col successo sul Parma in mezzo a un periodo particolarmente delicato.

Il Grifone, dal ritorno in panchina di Ballardini, è riuscito ad allontanarsi dalle sabbie mobili della zona retrocessione inanellando 4 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Gli azzurri, si trovano invece in piena bagarre Champions.

Genoa a quota 21 punti, di contro il Napoli - tolto il match con la Juve mai disputato - in 19 partite ne ha messi insieme 37.

QUANDO SI GIOCA GENOA-NAPOLI

Genoa-Napoli si gioca sabato 6 febbraio 2021 allo stadio 'Luigi Ferraris' di Marassi, a Genova: fischio d'inizio della partita previsto alle ore 20:45.

DOVE VEDERE GENOA-NAPOLI IN TV E STREAMING

Il match tra Genoa e Napoli è un'esclusiva DAZN: in tv il canale di riferimento sarà DAZN1, numero 209 del decoder di Sky, disponibile per chi ha aderito all'offerta Sky-DAZN.

In streaming, invece, la partita sarà visibile su DAZN: occorrerà accedere al sito, sottoscrivere un abbonamento e godersi Genoa-Napoli sul PC restando connessi al portale, oppure scaricando l'app di DAZN su smart tv, smartphone o tablet. In alternativa, si potrà collegare il computer al televisore mediante un cavo ad alta definizione o dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-NAPOLI

Ballardini dà continuità all'11 proposto nelle ultime giornate: qualche chance a sinistra per Luca Pellegrini al posto di Czyborra, in retroguardia Masiello dovrebbe conservare una maglia, in attacco la coppia Destro-Shomurodov.

Napoli con Ospina tra i pali; difesa Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. Da capire se sarà ancora 4-3-3 con Elmas e Zielinski mezzali o ritorno al 4-2-3-1, con l'inserimento di Bakayoko dal 1' al posto del macedone. Davanti sicura la presenza di Lozano ed Insigne, mentre scalpita Politano (in tal caso, fuori Petagna e 'Chucky' falso nueve).

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Shomurodov. All. Ballardini.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne. All. Gattuso.