Dove vedere Fiorentina-Inter in tv e streaming

La Fiorentina fa gli onori di casa all'Inter nel 21° turno di Serie A: tutto sulle formazioni e le indicazioni per guardare la gara in tv e streaming.

Terzo confronto stagionale tra Fiorentina e Inter, il secondo in scena all'Artemio Franchi: questo è valido per la seconda giornata del girone di ritorno della Serie A, dove i nerazzurri occupano il secondo posto a due lunghezze dal Milan.

Viola in ripresa con la 'cura' Prandelli: undicesima posizione in classifica con 22 punti all'attivo, quattro di cui ottenuti nelle ultime due apparizioni con il successo inflitto al Crotone e il pari sul campo del Torino.

Goal ed emozioni nel match d'andata giocato a settembre: avanti di un goal fino ai minuti finali, la Fiorentina si fece raggiungere e superare sul 4-3 dai sigilli di Lukaku prima e di D'Ambrosio poi.

L'ultimo incrocio è ancora più recente e risale al 13 gennaio: lombardi vittoriosi nell'ottavo di Coppa Italia grazie ad un'incornata di Lukaku allo scadere del secondo tempo supplementare, successiva al rigore trasformato da Vidal e al bel tiro di Kouamé, entrambi arrivati nei tempi regolamentari.

L'Inter è a caccia di un successo che al 'Franchi', in campionato, non si vede addirittura dal 15 febbraio 2014, quando sulla panchina del 'Biscione' sedeva Walter Mazzarri.

QUANDO SI GIOCA FIORENTINA-INTER

Fiorentina-Inter si disputerà venerdì 5 febbraio 2021, match d'apertura della 21esima giornata di Serie A. Calcio d'inizio alle ore 20.45 allo Stadio Artemio Franchi, privo di tifosi in rispetto delle norme di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

DOVE VEDERE FIORENTINA-INTER IN TV E STREAMING

La gara tra Fiorentina e Inter sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Diretta streaming disponibile su pc, smartphone e tablet con Sky Go, il servizio riservato agli abbonati e che permette di assistere alla programmazione di Sky semplicemente scaricando l'applicazione dedicata. Basterà accedere con le proprie credenziali e selezionare la partita per avviare la visione.

L'alternativa per lo streaming è Now TV, la piattaforma online che, previo l'acquisto di un abbonamento, consente di avere a disposizione i canali dell'emittente satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-INTER

Due assenze pesanti per Prandelli, costretto a fare a meno degli squalificati Milenkovic e Castrovilli, entrambi espulsi a Torino: spazio per Caceres tra i tre di difesa e l'ex Borja Valero a centrocampo. Il nuovo arrivato Malcuit scalpita per giocare sulla fascia destra, ma Venuti resta in vantaggio. Davanti confermatissima la coppia formata da Vlahovic e Ribery.

Conte ritrova Hakimi e Lukaku squalificati in Coppa Italia. A centrocampo Eriksen insidia Brozovic, Young in pole su Perisic per la corsia mancina. Difesa tipo davanti ad Handanovic.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Caceres, Ger. Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Borja Valero, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.