Empoli ed Inter si affrontano nella decima giornata di Serie A: tutto sulla partita e su dove vederla in tv e streaming.

La decima giornata di Serie A, prevista come turno infrasettimanale nel calendario, offre la partita tra l'Empoli di Aurelio Andreazzoli e l'Inter di Simone Inzaghi.

Segui Empoli-Inter su DAZN. Attiva ora

Trasferta da prendere con le pinze per i meneghini, su un campo che storicamente l'ha quasi sempre vista soffrire per portare a casa il risultato. Toscani col vento in poppa dopo la convincente vittoria sulla Salernitana, piegata con quattro reti nel primo tempo prima del risveglio tardivo dei campani.

La squadra di Simone Inzaghi si presenta all’appuntamento dopo aver pareggiato nel Derby d’Italia contro la Juventus. Avanti grazie ad una rete di Dzeko, i nerazzurri sono stati raggiunti all’87’ da Dybala che è stato freddo nel trasformare un calcio di rigore.

La classifica attualmente dice che l’Empoli è nono a quota 12 e a pari punti con il Bologna. Sono invece 18 i punti dell’Inter che è terza a -7 da Napoli e Milan.

L'ultimo incrocio al 'Castellani' in Serie A tra Empoli e Inter risale alla stagione 2018/2019: allora, a regalare i tre punti a Spalletti, fu una rete di Keita Balde nel secondo tempo.

QUANDO SI GIOCA EMPOLI-INTER

Empoli-Inter si gioca mercoledì 27 ottobre 2021 allo stadio 'Carlo Castellani' di Empoli: fischio d'inizio della partita alle ore 20:45.

DOVE VEDERE EMPOLI-INTER IN TV E STREAMING

La partita tra Empoli ed Inter sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport (251 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Calcio (202 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre).

Empoli-Inter in streaming sarà invece visibile su DAZN: per gli abbonati occorrerà scaricare l'app di DAZN sulle smart tv compatibili, smartphone, tablet, su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o collegando il televisore con dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast. Altra opzione, è quella dell'utilizzo del TIMVISION BOX. In alternativa, ci si potrà collegare al sito di DAZN e selezionare la finestra dell'evento.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN sarà Riccardo Mancini ad effettuare la telecronaca, coadiuvato da Marco Parolo al commento tecnico. Sky invece non ha ancora reso noti i nomi di coloro che racconteranno la partita del 'Castellani'.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-INTER

Conferma per la coppia Cutrone-Pinamonti, a segno nella fortunata trasferta salernitana. Sulla trequarti Henderson ancora favorito per una maglia da titolare, Ricci in cabina di regia. Ismajli guida la difesa davanti a Vicario.

Intoccabili Lautaro potrebbe far coppia con Sanchez, mentre Dimarco dovrebbe prendersi una maglia da titolare a sinistra. Fiducia a Calhanoglu nel ruolo di mezzala sinistra, Darmian più di Dumfries sulla corsia destra.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson; Cutrone, Pinamonti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Sanchez.