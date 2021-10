Serie A, 9ª giornata: risultati e marcatori

Il nono turno del campionato di Serie A si apre con la vittoria del Torino contro il Genoa. I granata si impongono per 3-2.

VENERDÌ 22 OTTOBRE ORE 18.30

TORINO-GENOA 3-2

MARCATORI: 14’ Sanabria (T), 31’ Pobega (T), 69’ Destro (G), 77’ Brekalo (T), 80’ Caicedo (G)

Il Torino torna alla vittoria in campionato al quinto tentativo utile. La compagine granata si è infatti imposta per 3-2 sul Genoa nel match che ha aperto il nono turno di Serie A. All’Olimpico Grande Torino, padroni di casa in vantaggio al 14’ quando Sanabria, ottimamente posizionato sul secondo palo, di testa ha trafitto Sirigu sfruttando un gran cross di Ansaldi dalla sinistra. Al 30’, a siglare la rete del raddoppio granata è stato Pobega che, servito proprio da Sanabria, insacca con un diagonale di sinistro. Nella ripresa Giacomelli annulla una rete al Torino al 58’ con l’ausilio del VAR per un fallo ad inizio azione e al 69 il Genoa trova la forza di rimettersi in partita grazie al solito Mattia Destro. Al 77’ è Brekalo a calare il tris granata sfruttando un gran pallone offerto da Praet, ma all’80’ il Genoa si fa ancora sotto con Caicedo che, servito da Kallon, batte Milinkovic-Savic dalla corta distanza. E’ il goal che fissa il risultato sul 3-2 finale.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 5.5; Djidji 5, Bremer 5.5, Buongiorno 5.5; Singo 5.5 (59’ Vojvoda 5.5), Lukic 6.5, Pobega 7, Ansaldi 6.5 (72’ Aina 5); Linetty 6 (59’ Praet 6.5), Brekalo 7; Sanabria 7.5 (59’ Belotti 6). All. Juric

GENOA (4-2-3-1): Sirigu 6; Ghiglione 5 (46’ Kallon 6.5), Vasquez 5, Criscito 5, Cambiaso 5; Rovella 6.5, Touré 5.5 (46’ Galdames 6); Ekuban 5.5 (61’ Caicedo 7), Sturaro 5.5 (68’ Behrami 6), Fares 5; Destro 7 (80’ Pandev s.v.). All. Ballardini

Arbitro: Giacomelli

Ammoniti: Vasquez (G), Fares (G), Kallon (G), Pobega (T), Praet (T)

Espulsi: nessuno