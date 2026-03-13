Goal.com
Live
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie C
team-logoCrotone
team-logoSalernitana
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
GOAL

Dove vedere Crotone-Salernitana in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Crotone e Salernitana: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Pubblicità

Crotone e Salernitana si sfidano nel match dell’ora di pranzo nella 32esima giornata di Serie C.

Allo Scida va in scena un match fondamentale in ottica playoff: nel girone C, infatti, le squadre di Longo e Cosmi, ex di giornata, sono in corsa per il terzo posto insieme a Cosenza e Casertana.

Crotone che arriva all’appuntamento dopo il 4-1 sul Trapani, mentre la Salernitana è reduce dal successo in nove uomini contro il Latina.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Crotone-Salernitana in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

Serie C
Crotone crest
Crotone
CRO
Salernitana crest
Salernitana
SAL

Crotone-Salernitana verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Uno e Sky Sport 257.

Sarà possibile seguire Crotone-Salernitana anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Crotone-Salernitana: ora di inizio

crest
Serie C - Grp. C

La gara fra Crotone e Salernitana, valida per la 32esima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 15 marzo, allo stadio Ezio Scida, con fischio d’inizio ore 12:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Crotone

CROTONE (4-3-3): Merelli; Novella, Di Pasquale, Armini, Guerra; Meli, Vinicius, Sandri; Energe, Gomez, Maggio. All. Longo.

Probabile formazione Salernitana

SALERNITANA (4-3-2-1): Donnarumma; Cabianca, Berra, Matino, Villa; Gyabuaa, Tascone, De Boer; Ferraris, Achik; Lescano. All. Cosmi.

Forma

CRO
-Forma

Goal segnato (subito)
11/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

SAL
-Forma

Goal segnato (subito)
3/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

CRO

Ultime 5 partite

SAL

1

Vittoria

3

Pareggi

1

Vittoria

6

Goal segnati

5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

Pubblicità
0