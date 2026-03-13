Dove vedere Crotone-Salernitana in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Crotone e Salernitana si sfidano nel match dell’ora di pranzo nella 32esima giornata di Serie C.
Allo Scida va in scena un match fondamentale in ottica playoff: nel girone C, infatti, le squadre di Longo e Cosmi, ex di giornata, sono in corsa per il terzo posto insieme a Cosenza e Casertana.
Crotone che arriva all’appuntamento dopo il 4-1 sul Trapani, mentre la Salernitana è reduce dal successo in nove uomini contro il Latina.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Crotone-Salernitana in diretta? Canale TV e diretta streaming
Crotone-Salernitana verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Uno e Sky Sport 257.
Sarà possibile seguire Crotone-Salernitana anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
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Crotone-Salernitana: ora di inizio
La gara fra Crotone e Salernitana, valida per la 32esima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 15 marzo, allo stadio Ezio Scida, con fischio d’inizio ore 12:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Crotone
CROTONE (4-3-3): Merelli; Novella, Di Pasquale, Armini, Guerra; Meli, Vinicius, Sandri; Energe, Gomez, Maggio. All. Longo.
Probabile formazione Salernitana
SALERNITANA (4-3-2-1): Donnarumma; Cabianca, Berra, Matino, Villa; Gyabuaa, Tascone, De Boer; Ferraris, Achik; Lescano. All. Cosmi.