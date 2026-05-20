Dove vedere Cremonese-Como in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Si chiuderà al Giovanni Zini, dove scenderanno in campo nell'ultimo turno di campionato, la stagione di. Una sfida che metterà in palio punti importantissimi per due squadre che sono ancora in lotta per i loro obiettivi. La Cremonese, che è reduce da due vittorie consecutive, andrà a caccia di quei punti che le consentano di strappare la salvezza in extremis, mentre il Como, che si presenta all'appuntamento da quinto in classifica, dopo essersi assicurato un pass per la prossima Europa League, può ancora sperare in una straordinaria qualificazione alla Champions League.

Di seguito tutte le informazioni sul match, incluse quelle che riguardano canale tv, formazioni e copertura streaming.

Come guardare Cremonese-Como in diretta? Canale TV e diretta streaming

Sarà DAZN a proporre la sfida di campionato che vedrà opposte Cremonese e Como. Per coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, la sfida sarà visibile anche attraverso decoder satellitare attivando Zona DAZN.

Come di consueto, il match sarà inoltre trasmesso in streaming e dunque visibile attraverso il sito ufficiale di DAZN o l'app ufficiale della piattaforma ed anche utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Cremonese-Como: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Giovanni Zini

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Cremonese-Como, sfida valida per il 38° turno di Serie A, si giocherà domenica 24 maggio 2026. Il calcio d'inizio è stato programmato alle ore 20,45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Cremonese - Como Probabile formazione Panchina Allenatore M. Giampaolo Probabile formazione Panchina Allenatore C. Fabregas

Probabili formazioni Cremonese-Como

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Giampaolo.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Baturina, J. Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica