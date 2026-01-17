Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Champions League
team-logoFC Copenhagen
Stadio Parken
team-logoNapoli
Guarda LIVE su NOW
Stefano Silvestri

Dove vedere Copenhagen-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il Napoli torna in campo in Champions League e tenta di non perdere le ultime speranze di qualificazione diretta: dove vedere la gara col Copenhagen in diretta tv e streaming.

Dalla Serie A alla Champions League. Il Napoli torna in Europa e scende in campo in casa del Copenhagen per la settima e penultima giornata della Fase Campionato della competizione, con nel mirino la qualificazione alla prossima fase.

Qualificazione che potrebbe essere diretta, dunque direttamente agli ottavi, oppure passando per le insidie degli spareggi: scenario quest'ultimo che sembra il più probabile per il Napoli, attualmente ventitreesimo in classifica.

Ha gli stessi punti il Copenhagen (7), che come gli azzurri ha vinto due partite, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre, e che allo stesso modo non vuole lasciarsi sfuggire le ultime chances di qualificazione.

Di seguito tutte le informazioni utili su come e dove guardare Copenhagen-Napoli in diretta tv e streaming.

Come guardare Copenhagen-Napoli in diretta? Canale TV e diretta streaming

La gara tra Copenhagen e Napoli è un'esclusiva Sky per quanto riguarda la diretta tv e si potrà sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 253.

Per quanto riguarda la diretta streaming, Copenhagen-Napoli potrà essere vista dai clienti Sky tramite l'app senza costi aggiuntivi SkyGo, oppure sottoscrivendo un abbonamento a NOW, in entrambi i casi da app.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Juventus-Pafos con il tuo servizio di streaming, in queesto caso Sky o NOW. Una VPN, come NordVPN, consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Copenhagen-Napoli: ora di inizio

Copenhagen-Napoli, gara della settima giornata del girone unico di Champions League, si gioca al Parken Stadium di Copenhagen nella serata di martedì 20 gennaio 2026: calcio d'inizio alle ore 21.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni FC Copenhagen - Napoli

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • J. Neestrup

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Conte

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Neres spera di andare almeno in panchina dopo aver saltato il Sassuolo, ma la sua convocazione è in forte dubbio. Rrahmani e Politano si sono a loro volta infortunati contro il Sassuolo e sono a fortissimo rischio: pronto a tornare titolare Buongiorno, Vergara verso la conferma con Lang alternativa.

Probabile formazione Copenhagen

(4-3-3): Kotarski; Suzuki, Gabriel Pereira, Meling, Lopez; Madsen, Lerager, Delaney; Dadason, Cornelius, Larsson. All. Neestrup

Probabile formazione Napoli

(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte 

Forma

FCK
-Forma

Goal segnato (subito)
10/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

NAP
-Forma

Goal segnato (subito)
7/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Il Copenhagen è attualmente quinto nel campionato danese, fermo fino all'inizio di febbraio. Nel 2026 ha giocato solamente un paio di amichevoli, pareggiandole contro i norvegesi del Brann (1-1) e gli austriaci dello Sturm Graz (4-4).

Il Napoli si è riscattato battendo di misura il Sassuolo dopo i passi falsi interni contro Verona e Parma, inframmezzati dal 2-2 di San Siro contro l'Inter. La squadra di Conte ha comunque perso terreno dai nerazzurri battistrada del campionato.

Partite tra le due squadre

Classifica

Copenhagen e Napoli hanno gli stessi punti in classifica: 7. Entrambe devono dunque vincere per non compromettere le possibilità di qualificazione almeno agli spareggi. La squadra di Conte è al momento avanti sui danesi grazie a una differenza reti leggermente migliore (-5 contro -6).

