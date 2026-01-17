Dove vedere Copenhagen-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Dalla Serie A alla Champions League. Il Napoli torna in Europa e scende in campo in casa del Copenhagen per la settima e penultima giornata della Fase Campionato della competizione, con nel mirino la qualificazione alla prossima fase.

Qualificazione che potrebbe essere diretta, dunque direttamente agli ottavi, oppure passando per le insidie degli spareggi: scenario quest'ultimo che sembra il più probabile per il Napoli, attualmente ventitreesimo in classifica.

Ha gli stessi punti il Copenhagen (7), che come gli azzurri ha vinto due partite, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre, e che allo stesso modo non vuole lasciarsi sfuggire le ultime chances di qualificazione.

Di seguito tutte le informazioni utili su come e dove guardare Copenhagen-Napoli in diretta tv e streaming.

Come guardare Copenhagen-Napoli in diretta? Canale TV e diretta streaming

La gara tra Copenhagen e Napoli è un'esclusiva Sky per quanto riguarda la diretta tv e si potrà sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 253.

Per quanto riguarda la diretta streaming, Copenhagen-Napoli potrà essere vista dai clienti Sky tramite l'app senza costi aggiuntivi SkyGo, oppure sottoscrivendo un abbonamento a NOW, in entrambi i casi da app.

Copenhagen-Napoli: ora di inizio

Champions League - Champions League Stadio Parken

Copenhagen-Napoli, gara della settima giornata del girone unico di Champions League, si gioca al Parken Stadium di Copenhagen nella serata di martedì 20 gennaio 2026: calcio d'inizio alle ore 21.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni FC Copenhagen - Napoli Probabile formazione Panchina Allenatore J. Neestrup Probabile formazione Panchina Allenatore A. Conte

Neres spera di andare almeno in panchina dopo aver saltato il Sassuolo, ma la sua convocazione è in forte dubbio. Rrahmani e Politano si sono a loro volta infortunati contro il Sassuolo e sono a fortissimo rischio: pronto a tornare titolare Buongiorno, Vergara verso la conferma con Lang alternativa.

Probabile formazione Copenhagen

(4-3-3): Kotarski; Suzuki, Gabriel Pereira, Meling, Lopez; Madsen, Lerager, Delaney; Dadason, Cornelius, Larsson. All. Neestrup

Probabile formazione Napoli

(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte

Forma

Il Copenhagen è attualmente quinto nel campionato danese, fermo fino all'inizio di febbraio. Nel 2026 ha giocato solamente un paio di amichevoli, pareggiandole contro i norvegesi del Brann (1-1) e gli austriaci dello Sturm Graz (4-4).

Il Napoli si è riscattato battendo di misura il Sassuolo dopo i passi falsi interni contro Verona e Parma, inframmezzati dal 2-2 di San Siro contro l'Inter. La squadra di Conte ha comunque perso terreno dai nerazzurri battistrada del campionato.

Partite tra le due squadre

Classifica

Copenhagen e Napoli hanno gli stessi punti in classifica: 7. Entrambe devono dunque vincere per non compromettere le possibilità di qualificazione almeno agli spareggi. La squadra di Conte è al momento avanti sui danesi grazie a una differenza reti leggermente migliore (-5 contro -6).