Chelsea e Real Madrid si ritrovano, per il secondo anno consecutivo da avversarie nella fase ad eliminazione diretta della Champions League. La scorsa edizione della massima competizione continentale vide le due squadre opposte in semifinale, e ad avere la meglio furono i Blues, mentre l’attuale edizione le vedrà protagoniste di un doppio confronto che si consumerà nei quarti.

Il Chelsea campione d’Europa si è spinto fino a questo punto del torneo dopo essersi piazzato al secondo posto nel Gruppo H alle spalle della Juventus (quattro vittorie, un pareggio ed una sconfitta per gli uomini di Tuchel), ed aver poi superato l’ostacolo Lille negli ottavi di finale con un doppio successo: 2-0 all’andata allo Stamford Bridge e 2-1 al ritorno in Francia.

Il Real Madrid ha invece dominato il suo Gruppo D che vedeva impegnata anche l’Inter (cinque vittorie ed una sconfitta per i Blancos), e successivamente ha eliminato il PSG negli ottavi imponendosi in una entusiasmante doppia sfida. Dopo aver perso infatti la gara d’andata al Parco dei Principi 1-0 (goal in Mbappé in pieno recupero), gli uomini di Carlo Ancelotti hanno ribaltato la situazione nel ritorno imponendosi 3-1 in rimonta grazie ad una tripletta di Karim Benzema.

Quello che vedrà impegnate le due squadre sarà uno dei due quarti di finale di questa edizione che vede protagoniste compagini che hanno vinto la Champions League in passato: l’altro è quello che vedrà opposte Benfica e Liverpool.

La squadra che uscirà vincente da questo quarto di finale, affronterà in semifinale una tra Manchester City e Atletico Madrid.

QUANDO SI GIOCA CHELSEA-REAL MADRID

Chelsea-Real Madrid, sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League, si giocherà mercoledì 6 aprile 2022 allo Stamford Bridge, ovvero l’impianto che ospita le gare della compagine inglese. Il calcio d’inizio verrà dato alle ore 21,00.

DOVE VEDERE CHELSEA-REAL MADRID IN TV E STREAMING

La partita che vedrà opposte Chelsea e Real Madrid verrà proposta in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video, la piattaforma che si è assicurata i diritti di trasmissione del miglior match del mercoledì di Champions League.

Sarà dunque possibile seguire la sfida su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutti i televisori collegabili a console Playstation e Xbox, o dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Roku e Apple TV.

Essendo trasmessa da Amazon Prime Video, la gara dello Stamford Bridge sarà ovviamente visibile in streaming su dispositivi mobili come tablet e smartphone attraverso l’apposita app, o ancora su pc e notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il racconto di Chelsea-Real Madrid per Amazon Prime Video è stato affidato a Sandro Piccinini. Al suo fianco, per il commento tecnico, ci sarà Massimo Ambrosini.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA-REAL MADRID

Thomas Tuchel dovrebbe affidarsi ad un 3-4-2-1 nel quale il pacchetto difensivo davanti a Mendy potrebbe essere completato da Christensen, Thiago Silva e Rudiger. Chiavi del centrocampo affidate a Jorginho, mentre in attacco Ziyech e Pulisic potrebbero agire a supporto di Havertz.

Consueto 4-3-3 per Carlo Ancelotti, con Carvajal e Mendy chiamati a presidiare gli esterni. Modic, Casemiro e Kroos comporranno il terzetto di mediana, mente in attacco Benzema sarà il perno centrale di un tridente completato da Rodrygo e Vinicius.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Marcos Alonso; Ziyech, Pulisic; Havertz.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius.