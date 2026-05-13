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Serie B
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Stadio Nicola Ceravolo
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Matteo Occhiuto

Dove vedere Catanzaro-Palermo in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie B
Catanzaro vs Palermo
Palermo
Catanzaro

Come guardare la partita dei playoff di Serie B tra Catanzaro e Palermo: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Derby del Sud con in palio i playoff. Catanzaro e Palermo si ritrovano di fronte nel primo atto della semifinale playoff di Serie B, in programma al Ceravolo sabato sera.

Un appuntamento fondamentale per entrambe le formazioni, guidate rispettivamente da Alberto Aquilani e Ignazio Abate.

I calabresi hanno superato l’Avellino nel preliminare, con un 3-0 senza repliche, mentre i rosanero si sono qualificati direttamente a questa semifinale grazie al quarto posto in regular season.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Catanzaro-Palermo in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Serie B
Catanzaro crest
Catanzaro
CAT
Palermo crest
Palermo
PAL

La partita tra Catanzaro e Palermo verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per vedere Catanzaro-Palermo in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Il match, inoltre, sarà disponibile anche su LaB Channel, disponibile a pagamento su Prime Video.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Catanzaro-Palermo: ora di inizio

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Serie B - promotion - Fase finali
Stadio Nicola Ceravolo

La gara fra Catanzaro e Palermo, valida per la semifinale d’andata dei playoff di Serie B, si giocherà domenica 17 maggio, allo stadio Nicola Ceravolo, con fischio d’inizio ore 20:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Catanzaro - Palermo

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Aquilani

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • F. Inzaghi

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabile formazione Catanzaro

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Di Francesco; Liberali, Pittarello; Iemmello. All. Aquilani

Probabile formazione Palermo

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo. All. Inzaghi

Forma

CAT
-Forma

Goal segnato (subito)
12/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

PAL
-Forma

Goal segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

CAT

Ultime 5 partite

PAL

2

Vittorie

1

Pareggio

2

Vittorie

7

Goal segnati

8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Classifica

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