Dove vedere Catanzaro-Palermo in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Derby del Sud con in palio i playoff. Catanzaro e Palermo si ritrovano di fronte nel primo atto della semifinale playoff di Serie B, in programma al Ceravolo sabato sera.
Un appuntamento fondamentale per entrambe le formazioni, guidate rispettivamente da Alberto Aquilani e Ignazio Abate.
I calabresi hanno superato l’Avellino nel preliminare, con un 3-0 senza repliche, mentre i rosanero si sono qualificati direttamente a questa semifinale grazie al quarto posto in regular season.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Catanzaro-Palermo in diretta? Canale TV e diretta streaming
La partita tra Catanzaro e Palermo verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.
Per vedere Catanzaro-Palermo in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.
Il match, inoltre, sarà disponibile anche su LaB Channel, disponibile a pagamento su Prime Video.
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Catanzaro-Palermo: ora di inizio
La gara fra Catanzaro e Palermo, valida per la semifinale d’andata dei playoff di Serie B, si giocherà domenica 17 maggio, allo stadio Nicola Ceravolo, con fischio d’inizio ore 20:00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Catanzaro
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Di Francesco; Liberali, Pittarello; Iemmello. All. Aquilani
Probabile formazione Palermo
PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo. All. Inzaghi