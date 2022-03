Dove vedere Cagliari-Milan in tv e streaming

La 30ª giornata di Serie A prevede Cagliari-Milan tra le sfide in programma, con le speranze di salvezza dei rossoblù che si scontrano con le ambizioni di scudetto dei rossoneri.

Il Cagliari viene da due sconfitte consecutive, rimediate contro Lazio e Spezia. Due passi falsi arrivati dopo un buon momento dei sardi, che in precedenza avevano collezionato 5 risultati utili consecutivi (2 vittorie e 3 pareggi).

Il Milan ha il destino nelle proprie mani, grazie al successo di misura sull'Empoli ottenuto nell'ultimo turno di campionato e al contemporaneo pareggio dell'Inter a Torino contro i granata. Pur considerando un'eventuale vittoria dell'Inter nel recupero contro il Bologna, la squadra di Pioli sarebbe comunque in testa alla classifica e quindi deve rafforzare il suo primato.

La sfida del girone d'andata, giocata il 29 agosto 2021, si è chiusa con il successo del Milan per 4-1. A segno Tonali, Leao e Giroud con una doppietta, mentre l'unico goal cagliaritano è stato siglato da Deiola.

Il Cagliari non batte il Milan in casa dall'ultima giornata del campionato 2016/17. Era il 28 maggio 2017, quando i rossoblù di Massimo Rastelli ebbero la meglio per 2-1 sui rossoneri di Vincenzo Montella grazie ai goal di Joao Pedro e Pisacane.

QUANDO SI GIOCA CAGLIARI-MILAN

La sfida tra le formazioni allenate da Walter Mazzarri e Stefano Pioli è in programma sabato 19 marzo 2022 alle 20.45, all'Unipol Domus di Cagliari.

DOVE VEDERE CAGLIARI-MILAN IN DIRETTA TV E STREAMING

La sfida verrà trasmessa da DAZN, visibile sulle moderne smart tv tramite app oppure collegando una tv non smart ad un TIMVISION BOX, a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick o a console come PlayStation e Xbox. L'app di DAZN è inoltre scaricabile per smartphone e tablet, consentendo così di vedere la partita in streaming (servizio fruibile anche andando sul sito ufficiale della piattaforma tramite pc e notebook).

Sarà possibile assistere a Cagliari-Milan anche su Sky, sintonizzandosi su uno dei seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite). Inoltre, è disponibile il servizio Sky Go per pc, smartphone e tablet.

C'è infine NOW, servizio on demand di Sky che propone il meglio dell'emittente satellitare.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Cagliari-Milan verrà raccontata per DAZN da Dario Mastroianni e Simone Tiribocchi. Sky, invece, non ha ancora comunicato i telecronisti scelti per la partita.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI-MILAN

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Marin, Grassi, Deiola, Dalbert; Keita, Joao Pedro. All. Mazzarri

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. All. Pioli