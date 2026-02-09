Goal.com
Premier League
team-logoBrentford
Gtech Community Stadium
team-logoArsenal
Claudio D'Amato

Dove vedere Brentford-Arsenal in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Tutte le info su Brentford-Arsenal, posticipo del turno infrasettimanale di Premier League valevole per la 26ª giornata, incluse quelle relative a canale tv, formazioni e diretta streaming.

Il turno infrasettimanale di Premier League, tradotto nella 26ª giornata, offre un intrigante Brentford-Arsenal.

Se la 'banda' Arteta continua a dominare il campionato, ma non può concedersi passaggi a vuoto per via del fiato sul collo del Manchester City, l'altra squadra di Londra con le ultime due vittorie di fila si è ufficialmente iscritta alla corsa per l'Europa. Insomma, un incrocio interessante e da seguire.

Di seguito tutto ciò che c'è da sapere su Brentford-Arsenal, incluse le info riguardanti canale tv, formazioni e copertura streaming del match.

Come guardare Brentford-Arsenal in diretta? Canale TV e diretta streaming

Premier League
Brentford crest
Brentford
BRE
Arsenal crest
Arsenal
ARS

Brentford-Arsenal sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (213), nonché visibile in streaming su NOW, Sky Go e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Brentford-Arsenal: ora di inizio

crest
Premier League - Premier League
Gtech Community Stadium

Brentford-Arsenal si gioca giovedì 12 febbraio 2026, alle ore 21:00, al Brentford Community Stadium di Londra.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Brentford - Arsenal

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • K. Andrews

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Arteta

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Brentford-Arsenal

BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Ajer, Van Den Berg, Henry; Henderson, Janelt; Ouattara, Jensen, Lewis-Potter; Igor Thiago. All. Andrews.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Havertz, Zubimendi, Rice; Madueke, Gabriel Jesus, Trossard. All. Arteta.

Forma

BRE
-Forma

Goal segnato (subito)
6/6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

ARS
-Forma

Goal segnato (subito)
13/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

BRE

Ultime 5 partite

ARS

0

Vittorie

1

Pareggio

4

Vittorie

3

Goal segnati

9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

