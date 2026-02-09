Dove vedere Brentford-Arsenal in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il turno infrasettimanale di Premier League, tradotto nella 26ª giornata, offre un intrigante Brentford-Arsenal.

Se la 'banda' Arteta continua a dominare il campionato, ma non può concedersi passaggi a vuoto per via del fiato sul collo del Manchester City, l'altra squadra di Londra con le ultime due vittorie di fila si è ufficialmente iscritta alla corsa per l'Europa. Insomma, un incrocio interessante e da seguire.

Di seguito tutto ciò che c'è da sapere su Brentford-Arsenal, incluse le info riguardanti canale tv, formazioni e copertura streaming del match.

Come guardare Brentford-Arsenal in diretta? Canale TV e diretta streaming

Brentford-Arsenal sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (213), nonché visibile in streaming su NOW, Sky Go e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Brentford-Arsenal: ora di inizio

Premier League - Premier League Gtech Community Stadium

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Brentford-Arsenal si gioca giovedì 12 febbraio 2026, alle ore 21:00, al Brentford Community Stadium di Londra.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Brentford - Arsenal Probabile formazione Panchina Allenatore K. Andrews Probabile formazione Panchina Allenatore M. Arteta

Probabili formazioni Brentford-Arsenal

BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Ajer, Van Den Berg, Henry; Henderson, Janelt; Ouattara, Jensen, Lewis-Potter; Igor Thiago. All. Andrews.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Havertz, Zubimendi, Rice; Madueke, Gabriel Jesus, Trossard. All. Arteta.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica