Dove vedere Brasile-Serbia in tv e streaming

Brasile e Serbia si sfidano nel loro match d’esordio a Qatar 2022: le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Sarà una delle partite più attese in assoluto a chiudere il quadro della prima giornata della fase a gironi di Qatar 2022: quella che vedrà opposte Brasile e Serbia.

Le due rappresentative si affronteranno nella seconda gara di un Gruppo G che comprende anche Svizzera e Camerun e che, almeno sulla carta, si prospetta come uno dei più equilibrati in assoluto.

Occhi puntanti ovviamente sulla Nazionale verdeoro in considerazione del fatto che, come di consueto, si presenta ai Campionati del Mondo come una delle favorite d’obbligo per la vittoria finale del torneo. Quella guidata da Tite è stata la quarta squadra a meritarsi un pass per i Mondiali e lo ha fatto dominando il girone di qualificazione sudamericano (14 vittorie, 3 pareggi, nessuna sconfitta e 40 reti segnate a fronte di solo 5 subite).

Per i Pentacampeões il primo ostacolo da superare sarà comunque di quelli ostici, visto che la Serbia si presenta a Qatar 2022 con grandi ambizioni. Quello guidato da Dragan Stojkovic è un gruppo ricco di talento e la cosa è stata ampiamente dimostrata anche nel corso del cammino di qualificazione europeo: primo posto in un Gruppo A che comprendeva anche il Portogallo e senza subire sconfitte.

Brasile e Serbia si sono affrontate due volte nella loro storia e ad avere la meglio sono sempre stati i verdeoro che, tra l’altro, si sono anche imposti per 2-0 (reti di Paulinho e Thiago Silva) in un match della fase a gironi dei Mondiali del 2018.

QUANDO SI GIOCA BRASILE-SERBIA

Brasile-Serbia si giocherà giovedì 24 novembre 2022 al Lusail Iconic Stadium, ovvero l’impianto di Lusail che ospiterà anche la finale dei Campionati del Mondo 2022. Calcio d’inizio programmato alle ore 20,00 italiane.

DOVE VEDERE BRASILE-SERBIA IN TV E STREAMING

Sarà la Rai, ovvero l’emittente che si è garantita i diritti di trasmissione di tutte le gare di Qatar 2022 per l’Italia, a trasmettere in diretta e in chiaro la sfida che vedrà opposte Brasile e Serbia.

Per gli appassionati che vorranno seguire il match, il canale di riferimento sarà Rai 1.

Come di consueto, sarà garantita anche la trasmissione dell’evento in streaming e Brasile-Serbia sarà dunque visibile anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet, o ancora su pc e notebook. In questo caso sarà possibile seguire il match attraverso RaiPlay, accedendo dunque al sito ufficiale o utilizzando l’apposita app.

CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Brasile-Serbia è stata affidata a Stefano Bizzotto al cui fianco, per il commento tecnico, ci sarà Lele Adani.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE-SERBIA

Tite disegnerà il Brasile con un 4-2-3-1 nel quale, nella linea difensiva davanti ad Alisson, ci sarà spazio anche per gli juventini Danilo ed Alex Sandro. Fred e Casemiro comporranno il duo di mediana, mentre Richarlison agirà da unica punta, supportato da Vinicius, Neymar e Paquetà.

‘Tanta Italia’ nella Serbia di Stojkovic. Nel suo 3-4-1-2 sarà il torinista Vanja Milinkovic-Savic a sistemarsi tra i pali. Il fiorentino Milenkovic si posizionerà al centro del terzetto di difesa, mentre il granata Lukic ed il laziale Sergej Milinkovic-Savic comporranno il duo di mediana. Gli juventini Kostic e Vlahovic agiranno da esterno sinistro e da punta centrale.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Fred, Casemiro; Vinicius, Neymar, Paquetà; Richarlison.

SERBIA (3-4-1-2): V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, S. Milinkovic-Savic, Kostic; Tadic; A. Mitrovic, Vlahovic.