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Claudio D'Amato

Dove vedere Brasile-Panama in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Brasile vs Panama
Brasile
Panama

Prima amichevole pre-Mondiali per il Brasile, che si prepara al torneo affrontando Panama: le info sul match, incluse formazioni, canale tv e copertura streaming.

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Mondiali 2026 alle porte e Brasile, impegnato a prepararsi all'esordio col Marocco del 14 giugno, in campo per la prima di due amichevoli.

La Seleçao di Carlo Ancelotti, alle prese con l'infortunio di Neymar ma comunque col focus rivolto al torneo iridato organizzato tra Canada, Messico e Stati Uniti, affronta Panama in un test al quale farà seguito quello del 7 giugno contro l'Egitto.

Di seguito tutte le info su Brasile-Panama, incluse le formazioni dell'amichevole, il canale tv dove vederla e la copertura streaming.

Come guardare Brasile-Panama in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Panama
PAN

Brasile-Panama, in Italia, non sarà trasmessa su nessun canale tv; l'amichevole, invece, risulterà disponibile in diretta streaming utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

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Brasile-Panama: ora di inizio

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L'amichevole Brasile-Panama si gioca domenica 31 maggio 2026, alle ore 23:30 italiane, allo stadio Maracanã di Rio de Janeiro.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Brasile-Panama

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Wesley, Bremer, Leo Pereira, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimaraes; Luiz Henrique, Raphinha, Vinicuys Junior; Matheus Cunha. Ct. Ancelotti.

PANAMA (4-3-3): Mosquera; Blackman, Miller, Escobar, Cordoba; Murillo, Harvey, Barcenas; Fajardo, Diaz, Quintero. Ct. Christiansen.

Forma

BRA
-Forma

Goal segnato (subito)
9/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

PAN
-Forma

Goal segnato (subito)
7/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

BRA

Ultime 3 partite

PAN

2

Vittorie

1

Pareggio

0

Vittorie

7

Goal segnati

1
Partite con più di 2,5 gol
1/3
Entrambe le squadre a segno
1/3
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