Dove vedere Bologna-Parma domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Derby emiliano nella ventiquattresima giornata di Serie A Enilive. Al Dall’Ara si affrontano il Bologna di Vincenzo Italiano e il Parma di Carlos Cuesta.

Entrambe le squadre devono riscattare un ultimo turno assai deludente in Serie A: rossoblu ko con il Milan per 3-0 in casa, mentre i crociati hanno perso 4-1 al Tardini contro la Juventus.

Per il Bologna la corsa alle posizioni europee sembra ormai definitivamente compromessa, mentre il Parma è in piena bagarre salvezza, con sei lunghezze di vantaggio sulla Fiorentina terzultima.

Arbitra Collu di Cagliari assistito da Berti e Laudato, con quarto uomo La Penna e addetti VAR Ghersini e Maggioni

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Bologna-Parma in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Bologna e Parma verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Bologna-Parma in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN

Bologna-Parma: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Renato Dell'Ara

La gara fra Bologna e Parma, valida per la giornata numero 24 di Serie A Enilive,, si giocherà domenica 8 febbraio, allo stadio Renato Dall’Ara, con fischio d’inizio ore 12:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Bologna

Lucumì è rientrato in gruppo: potrebbe giocare dal primo minuto, ma è altrettanto ipotizzabile che Italiano lo preservi in vista della Coppa Italia. Proprio in quest’ottica sono da ipotizzare diverse rotazioni: Cambiaghi, Dallinga e Bernardeschi hanno chance di titolarità.

Notizie sul Parma

Nel Parma l’unico vero dubbio riguarda la trequarti, con il duello fra Oristanio e Strettezza per affiancare Ondrejka alle spalle di Pellegrino. Nel 4-2-3-1 di Cuesta Keita farà il play, con Bernabè e Nicolussi Caviglia ai suoi lati.

Forma

BSia il Bologna che il Parma non vincono da tempo in A: per i rossoblu tre ko consecutivi in campionato, mentre il Parma non vince da cinque gare.

Partite tra le due squadre

Negli ultimi cinque incroci, solo una volta il Parma è riuscito a prevalere: 2-0 al Tardini il 22 febbraio 2025. I gialloblu non vincono al Dall’Ara dal dicembre del 2012.

Classifica

Bologna decimo in classifica a quota 30 punti, -2 da Udinese e Lazio. Il Parma, invece, ha 23 lunghezze, come Genoa e Cremonese: sono 6 i punti di vantaggio sulla zona retrocessione.