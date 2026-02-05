Goal.com
Serie A
team-logoBologna
Stadio Renato Dell'Ara
team-logoParma Calcio 1913
Matteo Occhiuto

Dove vedere Bologna-Parma domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie A Enilive tra Bologna e Parma: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Derby emiliano nella ventiquattresima giornata di Serie A Enilive. Al Dall’Ara si affrontano il Bologna di Vincenzo Italiano e il Parma di Carlos Cuesta.

Entrambe le squadre devono riscattare un ultimo turno assai deludente in Serie A: rossoblu ko con il Milan per 3-0 in casa, mentre i crociati hanno perso 4-1 al Tardini contro la Juventus.

Per il Bologna la corsa alle posizioni europee sembra ormai definitivamente compromessa, mentre il Parma è in piena bagarre salvezza, con sei lunghezze di vantaggio sulla Fiorentina terzultima.

Arbitra Collu di Cagliari assistito da Berti e Laudato, con quarto uomo La Penna e addetti VAR Ghersini e Maggioni

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR

Come guardare Bologna-Parma in diretta? Canale TV e diretta streaming 

La partita tra Bologna e Parma verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Bologna-Parma in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Bologna-Parma: ora di inizio

Serie A - Serie A
Stadio Renato Dell'Ara

La gara fra Bologna e Parma, valida per la giornata numero 24 di Serie A Enilive,, si giocherà domenica 8 febbraio, allo stadio Renato Dall’Ara, con fischio d’inizio ore 12:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Bologna - Parma Calcio 1913

4-2-3-1

Formazione

4-3-2-1

13
F. Ravaglia
14
T. Heggem
33
J. Miranda
16
N. Casale
20
N. Zortea
19
L. Ferguson
21
J. Odgaard
8
R. Freuler
7
R. Orsolini
11
J. Rowe
9
S. Castro
40
E. Corvi
37
M. Troilo
14
E. Valeri
15
E. Del Prato
39
A. Circati
21
G. Oristanio
17
J. Ondrejka
10
A. Bernabe
41
H. Nicolussi Caviglia
16
M. Keita
9
M. Pellegrino

4-3-2-1

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • V. Italiano

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Cuesta

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sul Bologna

Lucumì è rientrato in gruppo: potrebbe giocare dal primo minuto, ma è altrettanto ipotizzabile che Italiano lo preservi in vista della Coppa Italia. Proprio in quest’ottica sono da ipotizzare diverse rotazioni: Cambiaghi, Dallinga e Bernardeschi hanno chance di titolarità.

Notizie sul Parma

Nel Parma l’unico vero dubbio riguarda la trequarti, con il duello fra Oristanio e Strettezza per affiancare Ondrejka alle spalle di Pellegrino. Nel 4-2-3-1 di Cuesta Keita farà il play, con Bernabè e Nicolussi Caviglia ai suoi lati. 

Forma

BOL
Goal segnato (subito)
8/10
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

PAR
Goal segnato (subito)
3/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

BSia il Bologna che il Parma non vincono da tempo in A: per i rossoblu tre ko consecutivi in campionato, mentre il Parma non vince da cinque gare. 

Partite tra le due squadre

BOL

Ultime 5 partite

PAR

3

Vittorie

1

Pareggio

1

Vittoria

8

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Negli ultimi cinque incroci, solo una volta il Parma è riuscito a prevalere: 2-0 al Tardini il 22 febbraio 2025. I gialloblu non vincono al Dall’Ara dal dicembre del 2012. 

Classifica

Bologna decimo in classifica a quota 30 punti, -2 da Udinese e Lazio. Il Parma, invece, ha 23 lunghezze, come Genoa e Cremonese: sono 6 i punti di vantaggio sulla zona retrocessione. 

