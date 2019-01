Dove vedere Blackpool-Arsenal in tv e streaming

Arsenal impegnato in trasferta contro il Blackpool nel terzo turno della FA Cup: dove vedere la partita in tv e streaming.

Impegno sulla carta agevole per l'Arsenal nel terzo turno di FA Cup: i ragazzi di Emery contenderanno la qualificazione al Blackpool, club decimo in League One, la terza divisione inglese.

L'Arsenal ha un grande rapporto con la FA Cup: i 'Gunners' hanno infatti vinto questa competizione per ben tredici volte, record tutt'ora valido. L'ultimo trionfo risale alla stagione 2016/2017, targato Wenger. All'epoca venne battuto il Chelsea in finale per 2-1 grazie ad una rete di Ramsey.

BLACKPOOL-ARSENAL DIRETTA TV E STREAMING

Il match tra Blackpool e Arsenal sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN che si è assicurato i diritti della FA Cup. Gli abbonati potranno gustarsi l'intero match on demand subito dopo il fischio finale.

BLACKPOOL-ARSENAL DATA E ORA

Blackpool-Arsenal si disputerà al 'Bloomfield Road' di Blackpool, impianto capace di contenere al suo interno 16200 persone. Fischio d'inizio previsto per le ore 18.30 italiane (le 17.30 in Inghilterra) di sabato 5 gennaio.