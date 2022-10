Dove vedere Barcellona-Inter in tv e streaming

Il Barcellona ospita l’Inter nella quarta giornata dei gironi di Champions League: dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

A otto giorni dalla sfida di andata giocata a San Siro, Barcellona ed Inter tornano ad incrociarsi in campo per affrontarsi in un match questa volta valido per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League.

Il ‘primo round’ ha visto prevalere per 1-0 i nerazzurri che, grazie ad una rete siglata da Calhanoglu nel corso del recupero del primo tempo, non solo hanno inanellato la loro seconda vittoria consecutiva nel Gruppo C (dopo il 2-0 sul campo del Viktoria Plzen), ma soprattutto hanno messo in cascina punti importanti che hanno consentito loro di issarsi da soli al secondo posto nella classifica del girone.

Per il Barcellona si tratta già di una sfida che è assolutamente vietato sbagliare. I blaugrana, che hanno accolto il verdetto di San Siro non senza polemiche, quella contro l’Inter è stata la seconda sconfitta di fila in Champions League e questo vuol dire che, in caso di un ulteriore ko, il discorso qualificazione agli ottavi di finale sarebbe praticamente chiuso.

La classifica del Gruppo A di Champions League attualmente recita: Bayern 9 punti, Inter 6, Barcellona 3, Viktoria Plzen 0.

Quella che andrà in scena sarà la sedicesima sfida in gare europee tra le due squadre. Bilancio complessivo a favore dei catalani in virtù delle otto vittorie conseguite, a fronte di quattro pareggi e tre affermazioni dei meneghini.

In questa pagina, tutto ciò che c’è da sapere su Barcellona-Inter: da dove vederla, alle novità di formazione.

QUANDO SI GIOCA BARCELLONA-INTER

Barcellona-Inter si giocherà mercoledì 12 ottobre 2022 nella straordinaria cornice del Camp Nou. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 21.00.

DOVE VEDERE BARCELLONA-INTER IN DIRETTA TV E STREAMING

La sfida che vedrà opposte Barcellona ed Inter verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video, ovvero la piattaforma che si è assicurata i diritti di trasmissione del miglior match del mercoledì di Champions League.

Sarà dunque possibile seguire il match del Camp Nou su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutti i televisori collegabili a console di gioco Playstation e Xbox, o ancora a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Roku e Apple TV.

Essendo trasmessa da Amazon Prime Video, Barcellona-Inter sarà ovviamente visibile in streaming su dispositivi mobili come tablet e smartphone attraverso l’apposita app compatibile con sistemi iOS e Android, o ancora su pc e notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Sandro Piccinini a curare la telecronaca di Barcellona-Inter per Amazon Prime Video. Al suo fianco ci sarà Massimo Ambrosini per il commento tecnico.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-INTER

Xavi disegnerà la compagine blaugrana con il consueto 4-3-3 nel quale, davanti a Ter Stegen, la coppia centrale di difesa dovrebbe essere composta da Piqué e Garcia. Chiavi del centrocampo affidate a Busquets, con Gavi e Pedri interni, mentre al centro del tridente offensivo ci sarà Lewandowski.

Simone Inzaghi proporrà ancora Onana in porta nel suo 3-5-2. Nel cuore della difesa spazio per De Vrij, mentre il trio di mediana dovrebbe essere composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Dumfries e Dimarco chiamati a presidiare gli esterni. In attacco spazio a Lautaro Martinez e Dzeko.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Garcia, Balde; Gavi, Busquets, Pedri; Ansu Fati, Lewandowski, Raphinha. All. Xavi

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi