Dove vedere Atalanta-PSG in tv e streaming

Quarto di finale di Champions League tra Atalanta e PSG: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

di scena nella Final Eight di , formula inconsueta e divenuta d'attualità in seguito all'emergenza Coronavirus che ha stravolto le dinamiche del calcio europeo: sulla strada dei nerazzurri il .

Sfida dall'alto coefficiente di difficoltà per la 'Dea' che però può contare sul fattore della gara secca in campo neutro, aspetto per nulla secondario che rende questa fase ad eliminazione diretta ancor più imprevedibile.

L'Atalanta arriva a questo punto della competizione dopo aver strappato in modo rocambolesco la qualificazione agli ottavi, terminando il girone al secondo posto alle spalle del . Regolato senza troppi patemi nel turno seguente il , sconfitto sia a San Siro che al 'Mestalla'.

Il PSG ha vinto agevolmente il proprio raggruppamento davanti al , mentre agli ottavi è arrivata la rimonta nel match di ritorno al 'Parco dei Principi' contro il , vittorioso all'andata in .

Si tratta del primo incrocio in assoluto tra le due squadre: nei sei precedenti con squadre italiane, il PSG non ha mai vinto.

QUANDO SI GIOCA ATALANTA-PSG

Atalanta-PSG si disputerà mercoledì 12 agosto 2020 alle ore 21. Calcio d'inizio allo stadio 'Da Luz' di Lisbona, impianto che ospita le gare casalinghe del .

DOVE VEDERE ATALANTA-PSG IN TV E STREAMING

Atalanta-PSG sarà visibile su Sky ai canali Sky Sport (numero 251 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (203 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno utilizzare il servizio Sky Go per guardare l'incontro in ; in alternativa sarà possibile ripiegare su Now Tv, servizio on demand che consente di guardare i programmi della piattaforma satellitare acquistando uno dei pacchetti a disposizione.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-PSG

L'infortunato Gollini non sarà dell'incontro: spazio a Sportiello, già impiegato dal primo minuto nella tana del Valencia. Palomino potrebbe avere la meglio su Caldara, assente Ilicic: Malinovskyi in pole su Pasalic per agire sulla trequarti con il 'Papu' Gomez a supporto di Zapata.

Mbappé sempre più verso il forfait, Di Maria squalificato: con Neymar e Icardi ci sarà Sarabia sull'out di destra dell'attacco. Out anche Verratti: chance da titolare per Herrera. Dubbi in difesa dove Kehrer e Kurzawa non sono al meglio.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata.

PSG (4-3-3): Navas; Kehrer, T. Silva, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Marquinhos, Herrera; Sarabia, Icardi, Neymar.