Champions League 2019/2020: calendario, risultati e tabellone

Il tabellone completo della Champions League 2019/2020: il calendario delle partite, con date e orari d'inizio.

Eliminata la possibilità di uno stop definitivo della competizione, la si gioca ad agosto per decretare il campione d'Europa, a porte chiuse. Le squadre rimaste in gioco si sfideranno nelle ultime gare degli ottavi e dunque nella final eight prevista a Lisbona, .

OTTAVI DI FINALE

DATA ORA PARTITA 19/2-10/3 21:00 - 0-1/0-3 18/2-10/3 21:00 - 1-0/3-2 dts 19/2-11/3 21:00 - 4-1/4-3 18/2-11/3 21:00 - 2-1/0-2 26/2-7/8 21:00 - 1-2/ 26/2-7/8 21:00 - 1-0/ 25/2-8/8 21:00 - 1-1/ 25/2-8/8 21:00 - 0-3/

QUARTI DI FINALE

DATA ORA PARTITA 12/8 21:00 Atalanta-PSG - 13/8 21:00 Lipsia-Atletico Madrid - 14/8 21:00 Barcellona/Napoli-Bayern/Chelsea - 15/8 21:00 Manchester City/Real Madrid-Juventus/Lione -

SEMIFINALI

DATA ORA PARTITA 18/8 21:00 Atalanta/PSG-Lipsia-Atletico Madrid - 19/8 21:00 Manchester City/Real Madrid/Juventus/Lione vs Barcellona/Napoli/Bayern/Chelsea -

FINALE