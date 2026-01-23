Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoAtalanta
New Balance Arena
team-logoParma Calcio 1913
Guarda LIVE su DAZNGuarda in streaming su NordVPN
Michael Baldoin

Dove vedere Atalanta-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni

L'Atalanta affronta il Parma alla New Balance Arena nel corso della ventiduesima giornata di Serie A: tutte le info sulla partita, incluse quelle relative a canale tv e copertura streaming.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Non è stata una settimana facile per l’Atalanta di Raffaele Palladino: prima i nerazzurri hanno impattato sul campo del Pisa, poi si sono fatti rimontare dall’Athletic Club in casa nel turno di Champions League, perdendo punti importanti in ottica qualificazione diretta agli ottavi.

I bergamaschi vogliono subito ritrovare la retta via e tornano a giocare in casa in campionato contro il Parma, squadra in un buon periodo di forma.

I Crociati, infatti, hanno perso solo una delle ultime sei gare, quella contro l’Inter dello scorso 7 gennaio, conquistando nel periodo ben nove punti, fondamentali per allontanarsi dalle zone più calde della classifica.

Di seguito tutte le info su Atalanta-Parma, comprese quelle riguardanti il canale tv della partita e dove poterla vedere in diretta streaming.

Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR

Come guardare Atalanta-Parma in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Atalanta-Parma sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in diretta tv sarà necessario scaricare l'app di DAZN su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, inoltre, potrà vedere Atalanta-Parma in tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

La partita dellla New Balance Arena, in diretta streaming, sarà invece disponibile sia sul sito di DAZN che scaricando l'app su dispositivi mobili.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Atalanta-Parma: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
New Balance Arena

Atalanta-Parma si gioca domenica 25 gennaio 2026, con calcio d'inizio previsto alle ore 15:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Atalanta - Parma Calcio 1913

AtalantaHome team crest

3-4-2-1

Formazione

4-3-3

Home team crestPAR
29
M. Carnesecchi
69
H. Ahanor
4
I. Hien
42
G. Scalvini
17
C. De Ketelaere
59
N. Zalewski
15
M. de Roon
6
Y. Musah
8
M. Pasalic
47
L. Bernasconi
9
G. Scamacca
40
E. Corvi
14
E. Valeri
15
E. Del Prato
5
L. Valenti
39
A. Circati
10
A. Bernabe
16
M. Keita
8
N. Estevez
9
M. Pellegrino
17
J. Ondrejka
21
G. Oristanio

4-3-3

PARAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • R. Palladino

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Cuesta

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sull'Atalanta

Palladino può schierare per la prima volta Raspadori dal 1', ma resta viva la concorrenza di Lookman, rientrato dagli impegni di Coppa d'Africa. Davanti Scamacca resta avanti su Krstovic.

Notizie sul Parma

Cuesta potrebbe dare continuità alla formazione vista contro il Genoa: davanti confermato quindi Pellegrino, con Ondrejka e Oristanio ai suoi lati, ma scalpita Benedyczak, alla ricerca di un posto in attacco.

Probabili formazioni Atalanta-Parma

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All. Palladino.

PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Estevez; Oristanio, Pellegrino, Ondrejka. All. Cuesta.

Forma

ATA
-Forma

Goal segnato (subito)
8/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

PAR
-Forma

Goal segnato (subito)
3/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

ATA

Ultime 5 partite

PAR

2

Vittorie

1

Pareggio

2

Vittorie

12

Goal segnati

11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
5/5

Questa sarà la 45a sfida tra Atalanta e Parma in Serie A, con i bergamaschi in vantaggio con 16 successi contro i 15 emiliani, con 14 pareggi a completare il quadro. Dopo sette sconfitte consecutive, tuttavia, i Crociati sono rimasti imbattuti nelle ultime due contro i nerazzurri (un successo e un pareggio).

Classifica

Pubblicità
0