Dove vedere Atalanta-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Non è stata una settimana facile per l’Atalanta di Raffaele Palladino: prima i nerazzurri hanno impattato sul campo del Pisa, poi si sono fatti rimontare dall’Athletic Club in casa nel turno di Champions League, perdendo punti importanti in ottica qualificazione diretta agli ottavi.

I bergamaschi vogliono subito ritrovare la retta via e tornano a giocare in casa in campionato contro il Parma, squadra in un buon periodo di forma.

I Crociati, infatti, hanno perso solo una delle ultime sei gare, quella contro l’Inter dello scorso 7 gennaio, conquistando nel periodo ben nove punti, fondamentali per allontanarsi dalle zone più calde della classifica.

Di seguito tutte le info su Atalanta-Parma, comprese quelle riguardanti il canale tv della partita e dove poterla vedere in diretta streaming.

Come guardare Atalanta-Parma in diretta? Canale TV e diretta streaming

Atalanta-Parma sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in diretta tv sarà necessario scaricare l'app di DAZN su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, inoltre, potrà vedere Atalanta-Parma in tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

La partita dellla New Balance Arena, in diretta streaming, sarà invece disponibile sia sul sito di DAZN che scaricando l'app su dispositivi mobili.

Come guardare ovunque con una VPN

Atalanta-Parma: ora di inizio

Atalanta-Parma si gioca domenica 25 gennaio 2026, con calcio d'inizio previsto alle ore 15:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sull'Atalanta

Palladino può schierare per la prima volta Raspadori dal 1', ma resta viva la concorrenza di Lookman, rientrato dagli impegni di Coppa d'Africa. Davanti Scamacca resta avanti su Krstovic.

Notizie sul Parma

Cuesta potrebbe dare continuità alla formazione vista contro il Genoa: davanti confermato quindi Pellegrino, con Ondrejka e Oristanio ai suoi lati, ma scalpita Benedyczak, alla ricerca di un posto in attacco.

Probabili formazioni Atalanta-Parma

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All. Palladino.

Forma

Partite tra le due squadre

Questa sarà la 45a sfida tra Atalanta e Parma in Serie A, con i bergamaschi in vantaggio con 16 successi contro i 15 emiliani, con 14 pareggi a completare il quadro. Dopo sette sconfitte consecutive, tuttavia, i Crociati sono rimasti imbattuti nelle ultime due contro i nerazzurri (un successo e un pareggio).

Classifica