Dove vedere Atalanta-Liverpool in tv e streaming

L'Atalanta all'esame Liverpool nella terza giornata del Gruppo D di Champions League: tutto sulle formazioni e come vedere la gara in tv e streaming.

Serata di gala al 'Gewiss Stadium' di Bergamo, dove l' sarà chiamata a superare l'esame nella gara valida per la terza giornata del Gruppo D di .

La squadra di Gasperini è ancora imbattuta in Europa dopo la vittoria al debutto contro il Midtjylland ed il pareggio in rimonta ottenuto contro l' .

Il Liverpool invece ha vinto entrambe le prime partite del girone battendo prima l'Ajax e poi i danesi, senza subire goal.

Nella scorsa stagione l'Atalanta è arrivata più in fondo del Liverpool in Champions League, dato che i Reds campioni d'Europa in carica sono stati eliminati dall' già agli ottavi di finale.

QUANDO SI GIOCA ATALANTA-LIVERPOOL

Atalanta-Liverpool si giocherà martedì 3 novembre 2020 nel nuovo 'Gewiss Stadium' di Bergamo. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 21.

DOVE VEDERE ATALANTA-LIVERPOOL IN TV E STREAMING

Atalanta-Liverpool sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Collection (numero 205 del satellite) e Sky Sport (satellite e digitale terrestre).

La partita sarà disponibile inoltre in diretta tramite pc, smartphone e tablet con la piattaforma Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky. Un'altra opzione è rappresentata da Now Tv che, previo abbonamento ad uno dei pacchetti acquistabili, permette di assistere a tutti i programmi della piattaforma satellitare.