DIRETTA: Atalanta-Liverpool 0-0, risultato e commento LIVE!

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-LIVERPOOL

Gasperini dovrebbe affidarsi al 3-4-1-2. In attacco spazio al tandem colombiano Muriel-Zapata, con il Papu Gómez a sostegno sulla trequarti. A centrocampo out per infortunio De Roon, al suo posto da interno agirà Pasalic in coppia con Freuler. Sulla fascia sinistra mancherà anche Gosens: al suo posto partirà dal 1' il terzo colombiano, Mojica, con Hateboer regolarmente sulla corsia di destra. In difesa, davanti al portiere Sportiello, Romero dovrebbe completare la difesa a tre con Toloi e Djimsiti.

Klopp dovrà far fronte all'assenza pesante di Van Dijk in difesa: al suo posto giocherà Williams in coppia con Joe Gomez, mentre Alexander-Arnold e Robertson saranno i due esterni bassi. A centrocampo Henderson sarà il playmaker, mentre Curtis Jones e Wijnaldum agiranno da mezzali. In attacco il classico tridente dei Reds, composto da Salah, Roberto Firmino e Mané.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica; A. Gómez; Muriel, D. Zapata.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, R. Williams, Gomez, Robertson; C. Jones, Henderson, Wijnaldum; Salah, Roberto Firmino, Mané.