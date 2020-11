Atalanta-Liverpool, le formazioni ufficiali: Mojica titolare

Muriel e Zapata in avanti per l'Atalanta, giocano dal 1' anche Djimsiti e Freuler. Nel Liverpool ci sono Jones e Williams, Jota titolare.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica; Gomez; Muriel, Zapata.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Williams, J. Gomez, Robertson; Jones, Henderson, Wijnaldum; Salah, Diogo Jota, Mané.

Dopo il roboante successo del primo turno e la rimonta del secondo, l' sfida la forza numero uno del proprio girone, il di Klopp. Una gara importante per il cammino europeo della Dea, decisa ad affermarsi come big anche in dopo la passata annata al top.

Gasperini si affida a Zapata e Muriel in attacco, supportati da Papu Gomez: panchina per IMiranchuk, Ilicic e Malinovskyi. Mojica parte titolare sulla fascia alla pari di Hateboer, mentre al centro giocheranno Pasalic e Freuler. Davanti a Sportiello partono dal 1' Toloi, Palomino e Djimsiti.

Nel Liverpool attacco composto da Salah, Diogo Jota e Mané. Al centro c'è Jones insieme a Henderson e Wijnadlum, Alisson è regolarmente tra i pali. Nessun dubbio sulle corsie di difesa con Alexander-Arnold e Robertson. Senza Van Dijk centrali titolari Williams e Joe Gomez. Panchina per Firmino.