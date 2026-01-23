Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Premier League
Arsenal
Emirates Stadium
Manchester United
Andrea Ajello

Dove vedere Arsenal-Manchester United in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Grande sfida in Premier League, l'Arsenal capolista ospita il Manchester United: di seguito tutte le informazioni sulla partita.

Come ogni week end non manca qualche grande sfida in Inghilterra e nella prossima giornata a prendersi la scena in Premier League è la gara all'Emirates Stadium tra Arsenal e Manchester United. 

Sfida dal grande fascino per la storia delle due squadre ma anche per la situazione attuale di classifica e il momento di forma di entrambe. I gunners vogliono mantenere il distacco dalla seconda in classifica, ovvero il Manchester City mentre lo United, che ha appena cambiato allenatore con l'arrivo di Michael Carrick al posto di Ruben Amorim, è in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. 

Dove vedere Arsenal-Manchester United in diretta? Canale TV e diretta streaming

La Premier League si può vedere in diretta tv e streaming su NOW o Sky attraverso l'abbonamento. Anche il big match tra Arsenal e Manchester United sarà visibile quindi. Il match sarà trasmesso sul canale Sky Sport Arena, ovvero il canale 204 di Sky. 

Come guardare Arsenal-Manchester United all'estero con una VPN

Per chi si trova all'estero, potrebbe essere necessario l'utilizzo di una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Arsenal-Manchester United utilizzando il tuo solito servizio di streaming (NOW o Sky Go in questo caso). Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro di quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming di eventi sportivi.

A che ora comincia Arsenal-Manchester United

crest
Premier League - Premier League
Emirates Stadium
Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Manchester United crest
Manchester United
MUN

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Arsenal - Manchester United

ArsenalHome team crest

4-3-3

Formazione

4-2-3-1

Home team crestMUN
1
D. Raya
12
J. Timber
2
W. Saliba
4
B. White
6
Gabriel
8
M. Oedegaard
36
M. Zubimendi
41
D. Rice
11
G. Martinelli
20
N. Madueke
14
V. Gyoekeres
31
S. Lammens
5
H. Maguire
23
L. Shaw
6
L. Martinez
2
D. Dalot
16
Amad
37
K. Mainoo
8
B. Fernandes
25
M. Ugarte
13
P. Dorgu
19
B. Mbeumo

4-2-3-1

MUNAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Arteta

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Carrick

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Ultime partite

ARS
-Forma

Goal segnato (subito)
10/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

MUN
-Forma

Goal segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Precedenti

ARS

Ultime 5 partite

MUN

2

Vittorie

1

Pareggio

2

Vittorie

6

Goal segnati

2
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

0