Dove vedere Arsenal-Manchester United in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come ogni week end non manca qualche grande sfida in Inghilterra e nella prossima giornata a prendersi la scena in Premier League è la gara all'Emirates Stadium tra Arsenal e Manchester United.

Sfida dal grande fascino per la storia delle due squadre ma anche per la situazione attuale di classifica e il momento di forma di entrambe. I gunners vogliono mantenere il distacco dalla seconda in classifica, ovvero il Manchester City mentre lo United, che ha appena cambiato allenatore con l'arrivo di Michael Carrick al posto di Ruben Amorim, è in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League.

Dove vedere Arsenal-Manchester United in diretta? Canale TV e diretta streaming

Come guardare Arsenal-Manchester United all'estero con una VPN

A che ora comincia Arsenal-Manchester United

Premier League - Premier League Emirates Stadium

Notizie sulle squadre e formazioni

Ultime partite

Precedenti

Classifica