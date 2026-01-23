Dove vedere Arsenal-Manchester United in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Grande sfida in Premier League, l'Arsenal capolista ospita il Manchester United: di seguito tutte le informazioni sulla partita.
Come ogni week end non manca qualche grande sfida in Inghilterra e nella prossima giornata a prendersi la scena in Premier League è la gara all'Emirates Stadium tra Arsenal e Manchester United.
Sfida dal grande fascino per la storia delle due squadre ma anche per la situazione attuale di classifica e il momento di forma di entrambe. I gunners vogliono mantenere il distacco dalla seconda in classifica, ovvero il Manchester City mentre lo United, che ha appena cambiato allenatore con l'arrivo di Michael Carrick al posto di Ruben Amorim, è in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League.
Dove vedere Arsenal-Manchester United in diretta? Canale TV e diretta streaming
La Premier League si può vedere in diretta tv e streaming su NOW o Sky attraverso l'abbonamento. Anche il big match tra Arsenal e Manchester United sarà visibile quindi. Il match sarà trasmesso sul canale Sky Sport Arena, ovvero il canale 204 di Sky.
Come guardare Arsenal-Manchester United all'estero con una VPN
Per chi si trova all'estero, potrebbe essere necessario l'utilizzo di una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Arsenal-Manchester United utilizzando il tuo solito servizio di streaming (NOW o Sky Go in questo caso). Una VPN, come NordVPN
, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro di quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL
alle migliori VPN per lo streaming di eventi sportivi.
A che ora comincia Arsenal-Manchester United
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Arsenal - Manchester United
Giocatori infortunati e squalificati
Ultime partite
- Goal segnato (subito)
- 10/4
- Partite con più di 2,5 gol
- 3/5
- Entrambe le squadre a segno
- 3/5
- Goal segnato (subito)
- 7/6
- Partite con più di 2,5 gol
- 2/5
- Entrambe le squadre a segno
- 4/5
Precedenti
2
Vittorie
1
Pareggio
2
Vittorie
- Partite con più di 2,5 gol
- 1/5
- Entrambe le squadre a segno
- 2/5
Classifica