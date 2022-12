Arsenal e Juventus si sfidano in amichevole: tutto sul match, da dove seguirlo in TV e streaming alle formazioni.

Ci siamo quasi: dopo oltre un mese dall'ultima partita giocata (la vittoria contro la Lazio per 3-0), la Juventus di Allegri si appresta a tornare in campo per un'amichevole di lusso contro l'Arsenal di Arteta.

I Gunners dallo stop della Premier League hanno già giocato due amichevoli, una persa contro il Watford (2-4) e una vinta contro il Lione (3-0). Ora il turno prima del Milan e poi dei bianconeri, che sono tornati ad allenarsi oggi alla Continassa dopo la domenica di riposo concessa dal tecnico livornese.

Assenti tutti i calciatori impegnati al Mondiale, compreso chi è uscito dalla competizione ma si trova attualmente in vacanza.

QUANDO SI GIOCA ARSENAL-JUVENTUS

La partita tra Arsenal e Juventus è in programma sabato 17 dicembre 2022 e si giocherà all'Emirates Stadium di Londra, casa dei Gunners. Fischio d'inizio alle ore 19:00 italiane.

DOVE VEDERE ARSENAL-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Arsenal-Juventus sarà disponibile alla visione sia su DAZN che su Sky. Per seguire la partita in diretta tv bisognerà, quindi, scaricare l'app di DAZN sulle moderne smart TV o sulle console di videogiochi. Su Sky, invece, bisognerà sintonizzarsi su Sky Sport Uno (201 del satellite) o Sky Sport Football (203 del satellite).

Per seguirla in streaming, invece, basterà collegarsi sul sito di DAZN (se in possesso dell'abbonamento) o su Sky GO, app di Sky che consente la visione agli abbonati. Sarà possibile guardare Arsenal-Juventus anche su NOW, acquistando l'evento.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN sarà Ricky Buscaglia a raccontare le emozioni della sfida, col commento tecnico di Simone Tiribocchi. Sky, invece, non ha ancora comunicato a chi ha affidato il commento del match.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL-JUVENTUS

ARSENAL (4-2-3-1): Hein; Cedric, Gabriel, Holding, Tierney; Lokonga; Helneny, Odegaard, Nelson; Nketiah.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bonucci, Rugani; Soulé, Fagioli, Locatelli, Miretti, De Sciglio; Chiesa, Kean.