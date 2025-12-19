Dove vedere Arsenal-Crystal Palace in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Prosegue la Carabao Cup che sta per entrare nella fase finale. È infatti il momento dei quarti di finale, che vedrà protagonista anche l'Arsenal. I Gunners infatti proveranno ad accedere in semifinale con l'intento di chiudere la stagione con più di un trofeo (la squadra di Arteta è prima in Premier League).

Per farlo però l'Arsenal dovrà superare il Crystal Palace all'Emirates Stadium.

Come guardare Arsenal-Crystal Palace in diretta? Canale TV e diretta streaming

La sfida tra Arsenal e Crystal Palace, valida per i quarti di finale di Coppa di Lega, non sarà trasmessa in tv e streaming sul territorio italiano. Nessuna emittente televisiva italiana ha infatti acquisito i diritti per la trasmissione della Carabao Cup.

Arsenal-Crystal Palace: ora di inizio

L'Arsenal negli ottavi di finale ha superato il Brighton. I gunners stanno continuando a vivere una stagione praticamente perfetta e hanno conquistato sei vittorie nelle ultime sette gare giocate. Dall'altra parte il Crystal Palace ha dovuto eliminare il Liverpool per arrivare ai quarti; pareggio nell'ultima partita di Conference mentre in campionato sono reduci dalla sconfitta contro il Manchester City.

