EFL Cup
team-logoArsenal
Emirates Stadium
team-logoCrystal Palace
GOAL

Dove vedere Arsenal-Crystal Palace in tv e streaming: canale, orario, formazioni

L'Arsenal scende in campo per la Carabao Cup, la squadra di Arteta affronterà il Crystal Palace nel prossimo turno della competizione. Tutte le informazioni sulla sfida.

Prosegue la Carabao Cup che sta per entrare nella fase finale.  È infatti il momento dei quarti di finale, che vedrà protagonista anche l'Arsenal. I Gunners infatti proveranno ad accedere in semifinale con l'intento di chiudere la stagione con più di un trofeo (la squadra di Arteta è prima in Premier League). 

Per farlo però l'Arsenal dovrà superare il Crystal Palace all'Emirates Stadium. 

Come guardare Arsenal-Crystal Palace in diretta? Canale TV e diretta streaming

La sfida tra Arsenal e Crystal Palace, valida per i quarti di finale di Coppa di Lega, non sarà trasmessa in tv e streaming sul territorio italiano. Nessuna emittente televisiva italiana ha infatti acquisito i diritti per la trasmissione della Carabao Cup.

EFL Cup
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY

Arsenal-Crystal Palace: ora di inizio

crest
EFL Cup - EFL Cup
Emirates Stadium

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Arsenal - Crystal Palace

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Arteta

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • O. Glasner

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Forma

ARS
-Forma

Goal segnato (subito)
9/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

CRY
-Forma

Goal segnato (subito)
8/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

L'Arsenal negli ottavi di finale ha superato il Brighton. I gunners stanno continuando a vivere una stagione praticamente perfetta e hanno conquistato sei vittorie nelle ultime sette gare giocate. Dall'altra parte il Crystal Palace ha dovuto eliminare il Liverpool per arrivare ai quarti; pareggio nell'ultima partita di Conference mentre in campionato sono reduci dalla sconfitta contro il Manchester City.

Partite tra le due squadre

ARS

Ultime 5 partite

CRY

4

Vittorie

1

Pareggio

0

Vittorie

16

Goal segnati

5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5
