Argentina e Croazia si giocano un posto nella finale dei Mondiali di Qatar 2022: dove vedere la semifinale in diretta tv e streaming.

Argentina-Croazia è la prima semifinale dei Mondiali. In entrambi i casi sono stati i calci di rigore a consentire alla nazionale di Lionel Scaloni e a quella di Zlatko Dalic di superare lo scoglio dei quarti di finale, rispettivamente contro il favorito Brasile e contro l'Olanda.

L'Argentina torna in semifinale a distanza di 8 anni dall'ultima volta: nel 2014, in Brasile, Messi e compagni superarono proprio l'Olanda, e sempre ai calci di rigore, prima di perdere la finale a Rio de Janeiro a causa di una rete messa a segno da Mario Götze ai tempi supplementari.

La Croazia è invece riuscita nell'impresa di ripetersi dopo l'exploit di Russia 2018, in cui arrivò addirittura in finale prima di venire battuta dalla Francia. Modric e compagni sono alla terza semifinale della propria storia calcistica, se è vero che prima del 2018 ci erano già arrivati nel 1998.

QUANDO SI GIOCA ARGENTINA-CROAZIA

Argentina-Croazia, prima semifinale dei Mondiali, si giocherà nella serata di martedì 13 dicembre 2022, con calcio d'inizio in programma alle ore 20.00. La gara andrà in scena al Lusail Iconic Stadium di Lusail, in Qatar.

DOVE VEDERE ARGENTINA-CROAZIA IN TV E STREAMING

Argentina-Croazia sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva gratis dalla Rai, e in particolare da Rai 1.

Per quanto riguarda la diretta streaming, invece, Argentina-Croazia sarà visibile sul sito e sull'app di RaiPlay, attraverso i vari dispositivi mobili.

CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Non sono ancora stati annunciati dalla Rai il telecronista e la seconda voce di Argentina-Croazia.

IN DIRETTA SU GOAL

Ci sarà la possibilità di seguire in diretta Argentina-Croazia anche su GOAL, tramite un live scritto che vi permetterà di non perdervi nessuna azione e nessun aggiornamento, minuto per minuto, della sfida.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA-CROAZIA

Possibile conferma della difesa a tre per Scaloni e per l'Argentina, con Messi in coppia con Julian Alvarez in attacco e Di Maria ancora verso la panchina. Intoccabile Enzo Fernandez a centrocampo. Acuna, squalificato, lascia il posto a Tagliafico.

Croazia in campo con il consueto 4-3-3 e Petkovic, a segno contro il Brasile, che insidia la titolarità di uno tra Pasalic e Kramaric in attacco. Per il resto, solito undici: Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa davanti a Livakovic, con Modric, Brozovic e Kovacic a centrocampo e Perisic esterno sinistro offensivo.

ARGENTINA (3-5-2): E. Martinez; Romero, Otamendi, Li. Martinez; Molina, De Paul, E. Fernandez, Mac Allister, Tagliafico; Messi, Alvarez. Ct. Scaloni

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic. Ct. Dalic