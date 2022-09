L.A Galaxy avanti di 4-0, in dieci uomini dopo il rosso a Douglas Costa: spallata a Barrios e manata a Gutierrez. Espulsione diretta.

Non c'è stata partita nella sfida di MLS tra Los Angeles Galaxy e Colorado Rapids, Western Conference. Un secco 4-0 nella prima parte di larga ha chiuso rapidamente la contesa, con il goal della bandiera ospite arrivato solamente nel finale di gara. I nervi sono saltati comunque tra i padroni di casa: protagonista in negatuvo, Douglas Costa.

L'ex giocatore della Juventus, infatti, è stato espulso dal direttore di gara Joseph Dickerson dopo aver colpito due giocatori del Colorado nella ripresa. Siamo al minuto 62 ripresa e Douglas Costa non ci vede più in seguito ad un parapiglia tra Barrios del Colorado e il compagno d'attacco Grandsir.

Douglas Costa si è scagliato contro Barrios, colpendolo con una spallata, prima di essere avvicinato dal mediano Gutierrez. Il brasiliano ha colpito anche lui sul volto, manata in faccia e rosso immediato da parte dell'arbitro Dickerson, che non ha avuto scelta.

Nei prossimi giorni saranno svelate le decisioni da parte del giudice sportivo della MLS per l'ultimo turno di campionato, ma Douglas Costa rischia di saltare diverse gare del suo Los Angeles Galaxy dopo quanto successo al Dignity Health Sports Park.

Per i Galaxy le prossime saranno tra l'altro le sfide decisive per approdare nei playoff di MLS, ma Douglas Costa non sarà disponibile per l'incontro del 25 settembre contro San Josè e probabilmente anche per gli ultimi due contro Salt Lake e Houston.