DIRETTA - Il sorteggio dei gironi di Champions League LIVE!

La cerimonia dei sorteggi della fase a gironi della Champions League si svolgeranno ad Istanbul, sede della prossima finale, con inizio alle ore 18.00.

Tra le 32 partecipanti alla fase finale della massima rassegna continentale ci saranno ben quattro squadre italiane che hanno chiuso l'ultimo campionato di Serie A ai primi quattro posti: Milan, Inter, Napoli e Juventus.

SORTEGGI CHAMPIONS: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

La cerimonia dei sorteggi della prossima edizione della Champions League verrà trasmessa sui seguenti canali

Sky Sport 24

Canale Youtube dell'UEFA

Prime Video

Canale 20 (Mediaset)

Diverse le alternative per seguire il sorteggio di Champions League in tv e streaming: su smart tv, tablet, pc, cellulare, tablet o notebook basterà selezionare l'emittente preferita. La compilazione dei gironi sarà infatti disponibile su Sky Sport 24 e Sky Go, su Prime Video (servizio di Amazon), il canale Youtube dell'UEFA e su Canale 20 (in streaming su Mediaset Play).